ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında kadınlar, kanlı kefen giyerek farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Ceyhan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ceyhan Belediyesi Kadın ve Aile İşleri Müdürlüğünce, şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında 21 Kasım Perşembe günü Adana Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınma Evi gönüllü avukatı Muhal İkikardeş ve gönüllü psikolog Şebnem Pusa’nın konuk olduğu panel gerçekleştirildi.

Panelde Kadın ve Aile İşleri Müdürü Aslı Cirit Konar'ın da aralarında bulunduğu 6 kadın kanlı kefen giyerek şiddete dikkati çekmeye çalıştı.

Kadınlar hep birlikte "Sadece son bir yılda, her on günde bir, bir kadın, üstelik komşun olan bir kadın öldürüldü. Seninle aynı pazara gittim. Aynı parkta oynattık çocuklarımızı. Aynı kırmızı ışıkta bekledik ve şimdi sen güneşin altında ısınırken ben kara toprak altında üşüyorum. Bizi unutmayın." ifadelerini dile getirdi.

Etkinlikler kapsamında Kadın ve Aile İşleri Müdürlüğü personeli, eski eşi tarafından öldürülen kadının mezarını ziyaret ederek kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Bu arada, etkinlikler kapsamında Ceyhan Belediyesinin kadın personeli, dün Ceyhan Şehir Stadı'ndaki Ceyhanspor-İskenderunspor karşılaşmasında "Şiddetin nedeni olmaz, cinayetin bahanesi olmaz" yazılı pankart açtı.



Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Ceyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Ceyhanspor Kulüp Başkanı Hülya Erdem, kadınların sesini bütün mecralarda duyurmak için üzerilerine düşen ne varsa yapmaya gayret ettiklerini belirtti.