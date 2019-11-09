KADEM'in "Meslekleri Tanıyalım, Kariyerimizi Planlayalım" projesi ADANA - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana İl Temsilciliği tarafından, Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan çocuklara "Meslekleri Tanıyalım, Kariyerimizi Planlayalım" projesi kapsamında iki meslek grubu tanıtıld