ANTALYA (AA) - Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) öncülüğünde "Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir Projesi" kapsamında, farklı ülkelerde sergilenen 8 eserin iadesi için imza kampanyası başlatıldı.

ATAV tarafından, yurt dışına götürülen eserlerin iadesi için hayata geçirilen projeye, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Antalya'dan götürülen tarihi eserlerle ilgili "change.org.tr" üzerinden başlatılan imza kampanyasına kısa sürede 3 bin 707 kişi destek verdi.

Büyükşehir Belediyesi de sosyal medyadan çağrıda bulunarak, eserlerin iadesi için kampanyaya destek istedi. Proje kapsamında toplanan imzalar, çeşitli ülke müzelerinde sergilenen 8 tarihi eserin, Antalya'ya iadesi için UNESCO'ya gönderilecek.

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün de (UNESCO) yürüttüğü çalışmayla eserlerin izinsiz el değişimine karşı olduğunu söyledi.

Venedik Tüzüğü ve Malta Sözleşmesi'nde de anıtların doğdukları yerde korunması kuralının benimsendiğine dikkati çeken Ege, "Herhangi bir diplomatik kriz istemiyoruz, suçlama da yapmıyoruz. Sadece diyoruz ki eserler ait olduğu topraklarda güzeldir, lütfen eserleri doğduğu topraklara iade edelim." ifadesini kullandı.

Bu arada iadesi talep edilen eserler şöyle:

"Nereidler Anıtı (Britanya Müzesi). Harpy Anıtı (Britanya Müzesi). Payava Lahdi (Britanya Müzesi). Ksanthos F,G, H Anıtı (Britanya Müzesi). Trysa Heroonu (Viyana Sanat Tarihi Müzesi). Myra Kaya Mezarlarından bir çocuk kabartması (Atina Müzesi). Perge'den bir Thyke Heykeli (Belçika). Sion Definesi (Washington, Dumbarton Oaks Arkeoloji Entitüsü - ABD)"