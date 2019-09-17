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JCR'den Sur Yapı değerlendirmesi

Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Sur Yapı ve Sur Enerji'yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirdi

JCR'den Sur Yapı değerlendirmesi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Sur Yapı ve Sur Enerji'nin uzun vadeli kredi notunu "A-" olarak teyit etti, not görünümünü ise "durağan" olarak belirledi.

Sur Yapı'dan yapılan açıklamada, JCR Eurasia Rating'in, derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirme sürecinde Sur Yapı ve Sur Enerji'yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirdiği bildirildi.

JCR'nin, Sur Yapı ve Sur Enerji'ye ilişkin değerlendirmelerinin de aktarıldığı açıklamada, kuruluşun raporunda kullandığı şu ifadelere yer verildi:

"Sur Yapı, 27 yılı aşan faaliyet geçmişiyle başta gayrimenkul projeleri olmak üzere AVM, enerji gibi farklı sektörlere yaptığı yatırımlarla ve etkili pazarlama politikalarıyla önemli miktarda kaynak yaratmaya devam ediyor. Sur Yapı'nın, yabancı para cinsinden gelirleri, dalgalanmalar karşısında pozitif katkı sağlıyor. Firmanın tamamlanan iş ve alışveriş merkezlerinden elde edilecek uzun vadeli kira sözleşmeleriyle desteklenen yabancı para kira gelirleri ve yenilenebilir enerji satışından kaynaklı yabancı para satış gelirlerinin etkisiyle birlikte kur riskinin önemli ölçüde dengeleneceği görülmektedir. Ayrıca, finansal borçlarının önemli bir bölümünün uzun vadeli olması likidite yönetimine kolaylık sağlamaktadır."

Açıklamada, JCR'nin not kararında etkili olan faktörlere değinilerek, bu faktörler "devam eden nakit akımı yaratma kapasitesi", "finansal kurumlarla uzun vadeli kredi anlaşmaları", "güçlü marka imajı", "yabancı para cinsinden hesaplanabilir düzenli kira geliri üretmeye başlayan alışveriş merkezleri", "yabancı para cinsinden satış geliri üretmeye başlayan enerji santralleri", "aktif portföyü" olarak sıralandı.

Yapılan değerlendirmede; Axis İstanbul, Bursa Marka, Kağıthane Axis ve Metrogarden açılışları ile Sur Yapı Grubu'nun AVM segmentinde önemli sayılabilecek bir ölçeğe ulaştığının belirtildiği aktarılan açıklamada, ayrıca enerji alanındaki yatırımlara işaret edildiği vurgulandı.

JCR'nin, Antalya Kepez-Santral bölgesinde yapımına başlanan kentsel dönüşüm projesinin 8 milyar lira ciroya ulaşmasını beklediği kaydedilen açıklamada, JCR'nin, "Ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın şirketin aktif büyüklüğü, öz kaynak seviyesi, büyüme oranı, karlılık oranı, aktif kalitesi, pazar çeşitliliği, güçlü marka algısı ile sektördeki ayrıcalıklı konumu, örgütsel gelişimi ve devam eden proje büyüklükleri dikkate alındığında, piyasadaki etkinliğini koruması ve makroekonomik seviyenin mevcut haliyle devam etmesi durumunda üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek altyapıya sahip olduğu düşünülmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

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