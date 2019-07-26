OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Çiğdemli ve Kestirler camilerindeki yaz Kur'an kursunu ziyaret eden trafik ekipleri, genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanmanın önemi, emniyet kemeri kullanılırken dikkat edilecek hususlar, yolun karşısına geçişte uyulması gereken kurallar, güvenli bisiklet sürme, kask kullanımı, yaya güvenliği, trafik ışık, işaret ve levhalarının bilinirliği konularında uygulamalı olarak öğrencileri bilgilendirdi.

Eğitimin ardından çocuklara uyarı broşürü dağıtıldı, çeşitli hediyeler verildi.

