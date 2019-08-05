ADANA (AA) - Karataş'ta jandarma, düğünlerde havaya ateş edilmesine karşı pankartlı uyarıda bulunuyor.
İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, düğünlerde havaya ateş edilmesi dolayısıyla yaşanacak üzücü olayların önüne geçmek için çalışma başlatıldı.
Ekipler, ilçenin kırsal mahallelerinde düğünlerde katılımcıların konuya dikkatini çekmek için üzerinde "Mutluluğa kurşun sıkma, geleceğini karartma" yazılı pankart hazırladı.
Hazırlanan pankart, düğün yapılan yerleşim birimlerinde alana asılarak farkındalık yaratılması amaçlanıyor.
Uygulama yaz sonuna kadar devam edecek.