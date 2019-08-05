Jandarmadan düğünlerde ateş edilmesine pankartlı önlem Karataş'ta jandarma, düğünlerde havaya ateş edilmesine karşı pankartlı uyarıda bulunuyor.İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, düğünlerde havaya ateş edilmesi dolayısıyla yaşanacak üzücü olayların önüne geçmek için çalışma başlatıldı.Ekipler, ilçenin