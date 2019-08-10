Jandarmadan "drone" ile trafik denetimi Hatay'da jandarma ekiplerince, Kurban Bayramı öncesi drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş timleri, Hassa-Gaziantep kara yolunda Kurban Bayramı öncesinde drone destekli trafik denetimi gerçe