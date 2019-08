.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün başlayan yangını söndürmek için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, vatandaşlar güvenlik gerekçesiyle boşaltılan mahallelere dönmeye başladı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinden Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Yangın nedeniyle dün gece ihtiyaten boşaltılan Seferihisar'a bağlı Eski Orhanlı, Menderes'in Bahçecik ile Kuyucak mahalleleri sakinleri tehlikenin azalması nedeniyle evlerine dönmeye başladı.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarını takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tekketepe Gözetleme Kulesi'nde yangına müdahale sırasında ellerinden yaralanan Gökhan Karadağ'la bir süre sohbet etti. Bakan Pakdemirli, Karadağ'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangında Eski Orhanlı Mahallesi'ndeki evi yanan 63 yaşındaki Mustafa Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün evlerinde herhangi bir hasar olmadığını ancak bu sabah geldiklerinde evi yanmış olarak gördüklerini söyledi.x

Evin içinde kullanılacak bir şeyin kalmadığını ve devletten yardım beklediğini kaydeden Sağıroğlu, "Evin içinde 2 jeneratör, odun kesme motoru ve ufak tefek şeyler vardı, bunların tamamı hiçbir şey kalmadı, kül olmuş. 2 küçük tüp vardı, onların ikisi de patlamış. Geldiğimizde evi kül olmuş vaziyette bulduk. Dün yangın uzaktaydı ama biz iyi ki evi terk etmişiz." dedi.

Yangın Beyler Mahallesi'ne yaklaştı

Seferihisar'da Beyler Mahallesi sınırına kadar dayanan yangın nedeniyle vatandaşların tedirgin bekleyişi sürüyor.

Mahalle sakinlerinden Elvan Eğridere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ormanların yanmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek "Köyümüze de gelirse hiçbir şeyimiz kalmayacak. Evlerimiz de yanacak. Biz de bir şey almadan gideceğiz. Rüzgarın etkisiyle gelir gibi duruyor." dedi.

Yusuf Tekelioğlu da daha önce bu büyüklükte bir yangın görmediklerini devletin bütün imkanlarıyla yangını söndürmek için seferber olduğunu ifade etti.

Tekelioğlu, "Helikopterler sabah 6'dan beri çalışıyor. Fakat rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi ve arazinin engebeli olmasından dolayı yangın maalesef önlenememiş durumda. Şu anda kızılçam ormanlık alanlar yandı. Yangın zeytinlik alanlara sıçramak üzere." diye konuştu.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün başlayan yangında, yaklaşık 500 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Yaban hayatının da ormanla birlikte kül olduğunu ifade eden Yetişkin, "İçimiz yanıyor, kahroluyoruz. Eski Orhanlı Mahallesi'nde tehlike geçse de Beyler Mahallesi halen tehdit altında. Rüzgar maalesef müdahaleyi zorlaştırmaya devam ediyor. Tüm iş makinalarımızı öğleye doğru Beyler'e gönderdik." diye konuştu.

Yetişkin, Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerden gelen itfaiye personeli ile gönüllülerin yangının başladığı ilk andan itibaren canla başla mücadele ettiğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Yusuf Şahbaz,Emine Ezgi Yeşil