isparta balik ekmekısparta çiğ köfte

"İyi İşler Dükkan", Morhipo.com'da açıldı

"İyi İşler: Perakendede Kadın Girişimileri Güçlendirme Programı"na katılan girişimci kadınların ürünleri e-ticaret sitesi Morhipo.com'da açılan "İyi İşler Dükkan"da satışa çıktı - Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner: - "İyi İşler Dükkan ile kadı

"İyi İşler Dükkan", Morhipo.com'da açıldı
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Boyner Grup ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle perakendede kadın girişimcileri güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "İyi İşler" programı kapsamında girişimci kadınların ürünleri artık Morhipo.com'da açılan "İyi İşler Dükkan"da sunuluyor.

"İyi İşler: Perakendede Kadın Girişimileri Güçlendirme Programı"na katılan girişimci kadınların ürünleri e-ticaret sitesi Morhipo.com'da açılan "İyi İşler Dükkan'da satışa çıktı.

"İyi İşler Dükkan"da tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar, ev ve mutfak tekstili gibi alanlarda faaliyet gösteren ve "İyi İşler"e katılan 24 kadın işletmecinin binlerce ürünü Morhipo.com müşterilerinin beğenisine sunuldu.

Programın tanıtım toplantısında konuşan Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, şunları kaydetti:

"'İyi İş; Boyner Grup olarak geçmişten beri iş yapma felsefemizi tanımlıyor ve değerlerimizi temsil ediyor. Artık müşterilerimiz de aldıkları ürünün hikayesini, iyi ve adil koşullarda üretildiğini, çevreye, bitkilere, hayvanlara ve başka insanlara zarar vermeden üretilmesini daha fazla önemsiyor. Ürünlerimizin ve tedarikçilerimizin 'iyiliği' bu nedenle gittikçe daha da önem kazanıyor. İyi İşler Dükkan ile kadın girişimcilerin en önemli ihtiyacı olan pazara erişim konusunda onlara destek olurken, İyi İşler üreten kadın girişimciler de Boyner Grup ve Morhipo.com'a büyük değer katıyor. Ekonomimizin kalitesinin artması, büyümesi ve refahın tabana yayılması için kadınların ekonomiye katılımı şart." dedi.


"Kadınlar güçlendikçe ekonomimiz güçlenecek"


KAGİDER Başkanı Emine Erdem de Türkiye'de kadın girişimciliğinin yaygınlaşması, kadın istihdamının artması ve genel olarak kadının ekonomik, sosyal ve politik konumunun güçlendirilmesi için var güçle çalıştıklarını ifade ederek, yeni dönem hedefleri arasında kadın girişimcilerin dijitalleşme, bilim ve teknolojide güçlenmesi için Anadolu'nun her yerinde daha fazla kadın girişimciye ulaşmanın yer aldığını, bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Erdem, kamu ve özel sektörde satın alma süreçlerine daha fazla kadın tedarikçiyi dahil etmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Kadın girişimcilerin dış ticarete açılmalarını sağlamak için projeler üreteceğiz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda 2018 yılından bu yana Boyner Grup'la İyi İşler projesi kapsamında yaptığımız iş birliği bizim için çok değerli. İyi İşler, sadece programa katılan kadın girişimcilere değil, onların aracılığıyla kendi işletmelerinde istihdam edilen bine yakın kadına da dolaylı olarak destek sağlayacağı için kadınlar güçlendikçe ekonomimiz de güçlenecek. Bu proje bu nedenle çok önemli ve çok inanıyoruz." diye konuştu.


- "Bundan sonra daha çok kadın girişimciyi Morhipo.com'da ağırlayacağımızı umuyorum"


Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban ise İyi İşler Dükkan'ın, toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna perakende alanından verilen desteğin önemli bir yansıması olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İyi İşler Dükkan ile İyi İşler üreten kadın işletme sahiplerinin pazara erişim ve rekabet gücüne destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Morhipo.com'un ürün zenginliğine ve her ay sitemizde ağırladığımız 40 milyon müşterimize büyük değer katacağına inanıyorum. Birikimimizi ve online kanalda yaptığımız teknoloji ve lojistik yatırımları tüm girişimcilerle ama özellikle de 'koşulsuz müşteri mutluluğu' anlayışımızla uyumlu İyi İşler ve İyi Markalar üreten kadın girişimcilerle paylaşacağız. Bundan sonra daha çok kadın girişimciyi Morhipo.com'da ağırlayacağımızı umuyorum."


- "İyi İşler", dünyaya örnek gösterildi


Verilen bilgiye göre, "İyi İşler", geçen yıllarda Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından da iyi uygulama örneği olarak seçildi.

Programın ilk dönemine katılan kadın işletmelerin gelişimini kapsamlı olarak ortaya koyan rapor ve programın analizi, Birleşmiş Milletler'de kadın girişimciliğini destekleme alanında örnek vaka olarak yer aldı. Ayrıca, Dünya Bankası'nın küresel "SheWorks" raporuna da girerek tüm dünyaya iyi örnek olarak sunuldu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Gözde Balık tezgahları coştu
SDÜ öğretim üyesine YÖK'ten üstün başarı ödülü
Elektromil “GeceGündüz” Isparta'yı ve SDÜ'yü temsil edecek
Eğirdir Belediye Başkanı 'Gök'ten Gaziler Günü Mesajı
Eğirdir'de bungalov evlerde barınma fırsatı
ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU’NUN 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ MESAJI
Isparta’da minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölü
“Yürümek strese güle güle demektir”
Isparta’da bu bölgede planlı elektrik kesintisi
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ MESAJI
ISPARTA ROYAL RESTAURANT'TAN BEYTİ SARMASI
Isparta'da Ayhan Usta Çiğköftecisinden şok kampanya!
Rektör Çarıkçı’dan yeni öğretim yılı mesajı
Isparta’da uyuşturucu şebekesine operasyon: 17 gözaltı
Rıza Kayaalp'ten tarihi başarı!
Zaferin 843’üncü Yıl Dönümü Isparta'da Kutlandı
Türkiye genelinde 11 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor
Isparta Valisi Seymenoğlu il müftüsü Bayram Şahin'i ziyaret etti
Isparta Ulu Cami tuvaletlerinin yıkımı gerçekleştirildi
TED ISPARTA KOLEJİ'NDE VELİLER BİLGİLENDİRİLİYOR
Isparta'da minik öğrenciler trafikle ilgili bilinçlendiriliyor
Isparta'da Ahilik Haftası Kutlamaları 2019
Davraz Kayak Merkezi Yeni Sezona Hazırlanıyor
DAVRAZ ZİYARETÇİLERE 12 AY HİZMET VERECEK
ISPARTA'DA BU KURUMDA 480 KİŞİ İŞE ALINACAK
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ted kolejiIsparta yapı malzemeleriısparta perdesüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Ispartalı askerimiz şehit düştüIspartalı askerimiz şehit düştü16 Eylül 2019
ISPARTA'DA BU KURUMDA 480 KİŞİ İŞE ALINACAKISPARTA'DA BU KURUMDA 480 KİŞİ İŞE ALINACAK17 Eylül 2019
Isparta'da trafik kazasıIsparta'da trafik kazası11 Eylül 2019
ISPARTA'NIN BOYA MERKEZİ DURAL YAPI MALZEMELERİISPARTA'NIN BOYA MERKEZİ DURAL YAPI MALZEMELERİ16 Eylül 2019
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralıBurdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı15 Eylül 2019
Gözde Balık Evi sezonu açtıGözde Balık Evi sezonu açtı13 Eylül 2019
Isparta'da trafik kazası: 4 yaralıIsparta'da trafik kazası: 4 yaralı15 Eylül 2019
Isparta'daki trafik kazasıIsparta'daki trafik kazası16 Eylül 2019
Isparta'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralıIsparta'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı13 Eylül 2019
AGD'den Isparta'da hazırlık kampıAGD'den Isparta'da hazırlık kampı11 Eylül 2019
Isparta'da telefon dolandırıcılığı 5 zanlı tutuklandıIsparta'da telefon dolandırıcılığı 5 zanlı tutuklandı13 Eylül 2019
Burdur'daki cinayet ve yağma davasıBurdur'daki cinayet ve yağma davası12 Eylül 2019
Isparta Belediye Başkanı Ayazmana’da muhtarlarla bir araya geldiIsparta Belediye Başkanı Ayazmana’da muhtarlarla bir araya geldi13 Eylül 2019
Isparta’da bu bölgelerde planlı elektrik kesintisiIsparta’da bu bölgelerde planlı elektrik kesintisi13 Eylül 2019
“Amacımız, yaşadığımız yerdeki sorumluluğunu aldığımız kişilerin mutlu olabilmesi”“Amacımız, yaşadığımız yerdeki sorumluluğunu aldığımız kişilerin mutlu olabilmesi”13 Eylül 2019
YÖRESEL ÜRÜNLER KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE YÖRESEL ÜRÜNLER KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE13 Eylül 2019
GOL KRALI ISPARTA SPOR'DA OYNAYACAKGOL KRALI ISPARTA SPOR'DA OYNAYACAK16 Eylül 2019
Yakaören’de Aşure Kazanları Birlik ve Beraberlik İçin Kaynadı Yakaören’de Aşure Kazanları Birlik ve Beraberlik İçin Kaynadı 13 Eylül 2019
Isparta'da Mobilium Center'dan 9. yılına özel indirimler ve fırsatlar!Isparta'da Mobilium Center'dan 9. yılına özel indirimler ve fırsatlar!13 Eylül 2019
Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'deCumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de12 Eylül 2019