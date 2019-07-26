HATAY (AA) - İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

İTSO'dan yapılan açıklamada, Meclis Başkanı Okan Belli Başkanlığında gerçekleşen toplantıda ülke ve bölge ekonomisinin yanı sıra İTSO projeleri ile esnafın sorunları ele alındı.

İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, seçildikleri günden bu yana tespit ettikleri bölge sorunlarının büyük bölümünü olumlu sonuca ulaştırdıklarını belirtti.

Bu sorunlardan en büyüğünün "Gümrük Laboratuvarı" olduğunu ifade eden Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İskenderun ziyaretinde Gümrük Laboratuvarının bölgeye kazandırılacağının müjdesini aldıklarını ve İskenderun Teknik Üniversitesinde (İSTE) kurulmaya başladığını hatırlattı.

İTSO meclis üyesi Sezer Kara da komite adına söz alarak, balıkçılık konusundaki sıkıntıları dile getirdi.

Çözümüne yönelik önerilerde bulunan Kara, denizlerden yeterince istifade edilemediğini kaydetti.

Konuşmaların ardından İTSO temmuz ayı meclis toplantısında gündemdeki konular görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.











