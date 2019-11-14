İTO Başkanı Avdagiç: "Hem terörü bertaraf ederiz hem ekonomiyi büyütürüz"

İSTANBUL - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "Terör, Türkiye’ye karşı kullanılan kirli bir tezgaha dönüşmüştür. Kimsenin kuşkusu olmasın. Hem ülkemizi savunacağız, hem ülkemize yönelik terör saldırılarını bertaraf ed

İTO Başkanı Avdagiç: "Hem terörü bertaraf ederiz hem ekonomiyi büyütürüz"
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "Terör, Türkiye’ye karşı kullanılan kirli bir tezgaha dönüşmüştür. Kimsenin kuşkusu olmasın. Hem ülkemizi savunacağız, hem ülkemize yönelik terör saldırılarını bertaraf edeceğiz. Hem de aslanlar gibi ekonomimizi geliştirip büyüteceğiz." dedi.

Avdagiç, İTO'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirilen kasım ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada,Bakan Soylu'yu ağırlamaktan dolayı onur duyduklarını dile getirdi. Avdagiç, "Sayın bakanımız yiğitliğin lafla değil icraatla olduğunu dosta düşmana gösterdi. Tüm bunlara şahitlik eden aklıselim sahibi herkes kabul edecektir ki onun tek derdi vatanıdır. Memleketin selametidir, milletin birliğidir." ifadelerini kullandı.

Ekonomik açıdan büyüyüp gelişmede emniyet teşkilatının büyük payı olduğunu vurgulayan Avdagiç, üretim ve ticaretin ancak güvenli ortamlarda büyüdüğünü kaydetti.

Bu ortamın sağlanmaması durumunda, sermayenin güvenli yerlere kaçtığını aktaran Avdagiç, "Bu yüzden rakamlar açıklandıkça gördüğümüz ihracat rekorlarında, üretim artışlarında, iş dünyasının yanı sıra onlara güvenli ortamı sağlayan güvenlik güçlerimizin de katkısı büyüktür. Bir başka deyişle; üretimin çarkları tıkır tıkır işliyorsa, biz bunu güvenlik güçlerimize de borçluyuz. Bu yüzden huzurlarınızda sayın bakanımızın nezdinde tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Terörün Türkiye’ye karşı kullanılan kirli bir tezgaha dönüştüğüne dikkati çeken Avdagiç, "Son 15 ay içinde sadece ekonomik alanda değil, terörizme karşı da uluslararası düzeyde şanlı bir mücadele verdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ileri görüşlü liderliğinde hem askeri, hem diplomatik alanda önemli ve sonuç alıcı hamleler yaptık. Kimsenin kuşkusu olmasın. Hem ülkemizi savunacağız, hem ülkemize yönelik terör saldırılarını bertaraf edeceğiz. Hem de aslanlar gibi ekonomimizi geliştirip büyüteceğiz." açıklamasında bulundu.

- "Cumhurbaşkanımızı da ağırlayacağız"

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir süre önce İTO’nun çalışmaları hakkında bilgi verdiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, odamızın faaliyetleriyle ilgili bilgi arz ettim. Bazı talimatları ve tavsiyeleri oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu perspektiften odamız ve iş dünyamız adına çok istifade ettik, istifade etmeye de devam edeceğiz. İnşallah, yakında meclisimizde Cumhurbaşkanımızı da ağırlayacağız" dedi.

Günümüz dünyasında rekabetin sadece ekonomik alanla sınırlı olmadığını, çok rahat insanlık dışı yöntemlerin de kullanıldığını ifade eden Avdagiç, şunları söyledi:

"Bu araçların en önde gelenlerinden biri de ne yazık ki terörizm. Biz bu yöntemi yakından biliyoruz. Çünkü 1980’den beri ülkemize yönelik sistematik olarak yürütülen böylesi bir tezgahla karşı karşıyayız. Bu hamleler sayesinde dünyanın büyük güçlerinin kapıştığı Suriye’de ülkemize karşı bir terör koridoru oluşturulmasına müsaade etmedik. İlk defa masada da kazandık. Bu vesileyle, yurt içinde ve yurt dışında ülkemizi ve milletimizi koruyan, teröristlere geçit vermeyen başta Mehmetçiğimiz olmak üzere bütün güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Emekçimizin eli üretim tezgahında, Mehmetçiğimiz eli de tetikte oldukça, ülkemiz Cumhurbaşkanımızın koyduğu gelişmiş ilk 10 devletten biri olma hedefine ulaşacaktır."

- "Terör ülkemize karşı koz olarak kullanılmıştır"

Avustralya merkezli The Institute for Economics and Peace’in hazırladığı 2019 Küresel Terörizm Endeksi’nden rakamlar paylaşan İTO Başkanı Avdagiç, rapora göre terörün dünyaya 2019 yılı tahmini maliyetinin 100 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Avdagiç, şöyle devam etti:

"Biz de terörden etkilenen ülkelerden biriyiz ve ülkemizin bekası için bu harcamaları yapmak zorundayız. Ama bu, bir şeyi daha gösteriyor; terör ülkemize karşı bir koz olarak kullanılmıştır. Türkiye, tüm gücünü ekonomiye değil, terörle mücadeleye harcamak zorunda bırakılmıştır. Bu anlamda terör, Türkiye’ye karşı kullanılan kirli bir tezgâha dönüşmüştür. Terör, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasını önlemek için 'devletimizi ve milletimizi zincirleme girişiminin' aracı olarak kullanılmıştır."

Geçmişte marjinal gruplar olarak görülen terör odaklarının adeta mutasyona uğratılarak devasa canavarlar haline getirildiğine dikkati çeken Şekib Avdagiç, "Hatta daha da ileri gidilerek dünyanın çeşitli bölgelerinde irili ufaklı terör devletçikleri oluşturuldu. Bunlar, sömürgeci güçlerin silahlı gücüne dönüştürüldü. Terör, gelişmenin, refahın ve mutluluğun en etkili zehridir. Gelişmeye harcanması gereken para, terörle mücadeleye ve yıkımın onarımına sarf edilir." şeklinde konuştu.

- "Fitch'i, diğerleri de örnek alacak"


İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelere de değindi.

Eylül sonu ve ekim ayı başından itibaren dünyadan gelen temel bazı öncü göstergelerde aşağı yönlü eğilimin hız kestiğine yönelik işaretler bulunduğuna dikkati çeken Avdagiç, "Bunda iki unsur etkin. Birincisi, hem gelişmiş, hem de gelişen ülkelerde uygulanan genişlemeci politikalar. İkincisi ise ABD-Çin arasındaki ticaret müzakerelerinden gelen olumlu haberler. Ancak bu verilerin toparlanma eğilimine girdiğini söylemek için henüz erken." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ekonomisindeki gelişmelere, uluslararası kuruluşların kayıtsız kalamadıklarına değinen Avdagiç, şunları kaydetti:

"Yaptıkları haksızlıkları göz ardı ederek, dengelenme sürecinin başarısını teslim etmeye başladılar. Mesela uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisinin görünümünü iyileştirdi. Bu, geç kalınmış bir iyileştirme. Ama çok uzun süredir Türkiye’ye karşı adeta kazık çakmışçasına negatif bakmakta ısrar eden bir cephenin artık pozisyon değiştirdiğini göstermesi bakımından önemlidir. Fitch’in hareketlerinin diğer uluslararası derecelendirme kuruluşlarına örnek olacağını düşünüyorum."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ATM'lerde yeni dönem başlıyor! Artık yeni çipli kimliklerle...
Isparta'da basketbol ve voleybol turnuvası... sultanlar sahaya iniyor!
İZRO'dan Isparta Gezisi... İzmir'den ilimize yerli turist gelecek
Isparta'da ​Kadınlar Emeklerini Kazanca Çevirebilecek
Isparta'da ​Otel Konforunda Olacak Yurtlar Yükseliyor
KIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDA
Spor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Isparta'da
Bitkisel Üretim Desteklemeleri Tebliği Yayınlandı
Dikkat! Isparta'da göllerde kerevit av yasağı başladı
Erdoğan imzaladı: Sözleşmeli personellerle ilgili yeni düzenleme! Yeniden hizmete alınacak
Isparta'da 400.326 Dekar Tarım Arazisi Sulandı
Burdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandı
ISPARTA'DA ATATÜRK'Ü ANMA KOŞUSU'NDA BÜYÜK BAŞARI
GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…
Aranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladı
Önder Şekerleme AVM 3. Şubesini Yeniledi
81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor
e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!
Dünyada çifte indirim Türkiye’de zam
Ispartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildi
Isparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildi
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu
Keçiborlu'da Fidanlar Toprakla Buluştu
Yüzlerce Fidan Uluborlu'da Toprakla Buluştu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıIsparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı07 Kasım 2019
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYORTÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR08 Kasım 2019
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin EttiIsparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti08 Kasım 2019
Önder Şekerleme AVM 3. Şubesini YenilediÖnder Şekerleme AVM 3. Şubesini Yeniledi12 Kasım 2019
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağıIsparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı08 Kasım 2019
Para cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesiPara cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesi09 Kasım 2019
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde BalıkIsparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık09 Kasım 2019
Isparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldıIsparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldı08 Kasım 2019
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla BuluştuYalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu11 Kasım 2019
Harmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da GüçlüHarmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da Güçlü07 Kasım 2019
Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira cezaIsparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira ceza07 Kasım 2019
Yazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştuYazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştu09 Kasım 2019
Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!08 Kasım 2019
Ispartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildiIspartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildi11 Kasım 2019
GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR… GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…12 Kasım 2019
Isparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildiIsparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildi11 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde 10 Kasım Anma ProgramıTED Isparta Koleji'nde 10 Kasım Anma Programı10 Kasım 2019
Yalvaç'taki tarihi "Keçe Evi" restore edildiYalvaç'taki tarihi "Keçe Evi" restore edildi08 Kasım 2019
İndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilirİndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilir11 Kasım 2019
Eğirdir Elması Mehmetçiklerimize UlaştıEğirdir Elması Mehmetçiklerimize Ulaştı10 Kasım 2019