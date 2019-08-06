OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, itfaiye ekipleri 8 yaşındaki Mert'e doğum günü sürprizi yaptı.



İtfaiye ekipleri, Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın talimatıyla, büyüdüğünde itfaiyeci olmak isteyen ilkokul öğrencisi Mert Özat'ı itfaiye aracıyla evinden aldı.

Siren çalınan araçla itfaiye hizmet binasına getirilen Mert, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesti.

Mert Özat, çok mutlu olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.



İtfaiye Müdürü Turhan Batmaz ise büyüyünce itfaiyeci olmak isteyen Mert'e, Tarhan'ın talimatıyla doğum günü sürprizi yaptıklarını ve sevindirdiklerini söyledi.



Kendisine çeşitli hediyeler veren itfaiye personeli ile hatıra fotoğrafı çektiren Mert, daha sonra evine bırakıldı.

