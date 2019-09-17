ROMA - İtalya'da eski başbakanlardan Matteo Renzi, kendisine yakın bazı parlamenterlerle koalisyon ortağı partisi Demokratik Parti'den (PD) ayrılacağını ancak Giuseppe Conte liderliğindeki hükümeti desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

Düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S), merkez soldan PD ile sol görüşlü Özgürler ve Eşitler Partisi’nin (LEU) oluşturduğu Conte liderliğindeki hükümet, parlamentodan güvenoyu alalı henüz bir hafta olmuşken yeni bir siyasi krizle karşı karşıya kaldı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, koalisyon ortağı PD içinde bir bölünme yaşanıyor.

Partinin eski lideri Senatör Renzi, kendisine yakın bir grup parlamenterle PD'den ayrılıp yeni bir siyasi grup kurma hazırlığında olduğunu açıkladı.

La Repubblica gazetesine konuşan Renzi, ayrılığına gerekçe olarak PD'nin gelecek vizyonu olmamasını gösterdi.

Renzi, gelecek aylarını aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini ile mücadeleye ayıracağını belirterek, 30 kadar parlamenterin de kendisini izleyeceğini ifade etti.

Yeni partilerinin bu hafta içinde açıklanacağını belirten Renzi, PD lideri Nicola Zingaretti'nin de bundan sonra partiyi kontrol edemediğine yönelik mazeret öne süremeyeceğini ancak kendisi ve arkadaşlarının ayrılmasıyla PD'nin dengesizleşeceğini savundu.

Koalisyonun büyük ortağı olan M5S'nin de kendisini tam olarak ikna etmediğini dile getiren Renzi, Salvini'nin ataklarına karşı M5S ile beraber cevap vermenin tek başına mümkün olmamasından korktuğunu da aktardı.

2. Conte Hükümeti'ni "mucize" olarak tanımlayan Renzi, "Salvini'yi hükümetten göndermek, en çok gurur duyduğum şeylerden biri olarak öz geçmişimde kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Dört partili koalisyon

İtalyan Adnkronos haber ajansının Senatör Renzi'ye yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde ise Renzi’nin Başbakan Conte'yi dün akşam saatlerinde arayarak, partisi PD’yi bırakacağını bununla birlikte hükümeti desteklemeye devam edeceğini belirttiği kaydedildi.

Renzi’nin ayrı parti kurması durumunda 2. Conte Hükümetini destekleyen parti sayısı dörde çıkacak.

2. Conte Hükümeti'nde halihazırda Savunma Bakanı olan Lorenzo Guerini, Tarım Bakanı Teresa Bellanova ile bazı bakan yardımcılarının, hükümetteki görevlerinde kalacakları ama Renzi ile beraber hareket etmelerinin beklendiği kaydedildi.

PD'den bölünmeye ilk tepki

PD'nin ağır toplarından olan ve mevcut 2. Conte Hükümeti'nde Kültür Bakanlığı görevini üstlenen Dario Franceschini, Renzi’nin bu adımının anlaşılmaz olduğunu ve herhangi siyasi bir gerekçesinin olmadığını savundu.

Kamuoyu yoklamalarında sağ ve aşırı sağ partilerin yükselişte olmasına isim vermeden göndermede bulunan Franceschini, Renzi'yi İtalya’da faşist dönemin iktidara gelişini hatırlatarak uyardı.

1921-1922 döneminde ülkede siyasi taraflar arasındaki kavga ve bölünmelerin, halkta korku ve öfkeye yol açtığını, bundan faşizmin yararlandığını, nihayetinde Ekim 1922'de faşist lider Benito Mussolini’nin iktidara geldiğini anımsatan Franceschini, "Tarih bize hataları tekrar etmemeyi öğretmeli." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Barış Seçkin