ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM - Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, yeni kurulan üniversitelerine en iyi beyinleri kazandırmak istediklerini belirterek, "İşverenler diploma peşinde değil, yetenek avcılığı yapıyor. Biz de en iyi beyinleri üniversitemize kazandırmak istiyoruz." dedi.

Büyükuslu, üniversitenin tanıtım programı kapsamında geldiği Antalya'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilimsel ve akademik anlamda birçok görevde yer aldığını, en büyük tutkusunun Fenerbahçe ve rektörlük görevi olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Üniversitesini tanıtmak için öğretim üyeleriyle şehir şehir gezdiklerini anlatan Büyükuslu, üretim sektöründe bulunmamış, fabrika görmemiş, finans sektöründe ya da bir hastanede çalışmamış insanların üniversite öğrencilerini yönlendirmesinin içine sinmediğini bildirdi.

- "İş hayatı yetenekli nesiller istiyor"



Çağın bilgi toplumundan akıl toplumuna doğru evrildiğine işaret eden Büyükuslu, şunları kaydetti:

"İşverenler diploma peşinde değil, yetenek avcılığı yapıyor. Biz de en iyi beyinleri üniversitemize kazandırmak istiyoruz. Akıllı insanları yetiştirmemiz gerekiyor. Artık akıllı şirketler, akıllı fabrikalar, akıllı ülkeler var. Gelişmiş bütün ülkeler inovasyon ve teknoloji temelli büyüyor. Fenerbahçe Üniversitesi olarak farkındalığı olan, sıra dışı bir üniversiteyiz. Diploma üreten üniversite değil, dünyaya yön veren beyinleri yetiştirmek istiyoruz. İş hayatı yetenekli nesiller istiyor. Entelektüel donanıma sahip, İsviçre çakısı gibi gençleri yetiştirip, bunların girişimci olmasını ve geleceği yöneten liderler olmasını istiyoruz. Devletin gücüne inanıyoruz çünkü devletimiz kutsaldır. Onun için bizim en büyük idealimiz vatanına, toprağına bağlı nesil yetiştirmek."

Fenerbahçe markasının bir spor kulübünden daha fazlasını ifade ettiğini aktaran Büyükuslu, Fenebahçe'nin 112 yıllık mirasa sahip dünyanın en büyük sivil toplum örgütü, holdingi ve iletişim ağı olduğunu ifade etti.

Amaçlarının sadece camiaya layık gençler yetiştirmek olmadığını, ülkeye hizmet edecek gençler yetiştirmek istediklerini vurgulayan Büyükuslu, "Tüm takımları üniversitemizde görmek istiyoruz. Fenerbahçe olarak bütün takım taraftarlarına açığız." dedi.