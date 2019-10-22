"İstikrarın sağlanması yönünde çok ciddi kazanımlar ortaya konuldu"

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil: - "(Barış Pınarı Harekatı) Türkiye'nin yönetimi, siyasal iktidarı daha özgür ve egemen bir duruş sergileyerek bölgede istikrarın sağlanması yönündeki mücadelede çok ciddi kazanımlar ortaya koydu" - "Bugün dağd

"İstikrarın sağlanması yönünde çok ciddi kazanımlar ortaya konuldu"
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Isparta Düğün Salonları

BURDUR - İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda önemli gelişmeler kaydettiğini belirterek, "Türkiye'nin yönetimi, siyasal iktidarı daha özgür ve egemen bir duruş sergileyerek bölgede istikrarın sağlanması yönündeki mücadelede çok ciddi kazanımlar ortaya koydu." dedi.

Erdil, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki heyetle Burdur Valisi Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret etti.

Bakanlığın İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında düzenlenen toplantıya da katılan Erdil, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, bakan yardımcılarıyla yaklaşık 40 ili ziyaret ettiklerini, vatandaşlardan gelen bilgiler doğrultusunda hizmetlerin değerlendirmesini yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin uluslararası sistemin güç oyunlarıyla örgütlenen yüksek stresin olduğu coğrafyada bulunduğuna dikkati çeken Erdil, "Bu coğrafyada güçlü olmak, daha çok çalışmak ve daha yüksek kapasiteyle güvenliğin sağlanması, asayişin ve huzurun temini istikametinde çalışmaları yoğunlaştırmak lazım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu istikamette önemli bir mesafe aldığına değinen Erdil, yaptığı son çalışmanın Türkiye'nin güney sınırında örgütlenen terör koridorunu önlemek için Barış Pınarı Harekatı'nın gerçekleştirilmesi olduğunu hatırlattı.

Erdil, "Türkiye'de terörle mücadelede geçen 30-40 yılda çok ciddi bedeller ödedik. Özellikle 10 yılı aşkın bir süredir. Türkiye'nin yönetimi, siyasal iktidarı daha özgür ve egemen bir duruş sergileyerek, bölgede istikrarın sağlanması yönündeki mücadelede çok ciddi kazanımlar ortaya koydu. Burada şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, duruşu ve olaylara bütüncül bakışı önemli rol oynamıştır. Bugün geldiğimiz önemli eşiği aşacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

- "Bugün dağdaki terörist sayısı 600'ün altına indi"

Türkiye'nin terörle mücadelede oluşturduğu kapasitenin, mücadele azminin, terörü etkisiz hala getirmeye yönelik operasyonlarının ve idari tedbirlerinin devam edeceğini vurgulayan Erdil, şöyle devam etti:

"Sayın Bakanımızın bu konudaki enerjisi, yüksek kapasitesi ve potansiyeli Doğu ve Güney Doğu'daki teröre ilişkin operasyonlarımızda çok yüksek bir başarı ortaya koydu. Bugün dağdaki terörist sayısı 600'ün altına indi. Bir zamanlar 12 bin 15 binli rakamlar konuşuluyordu. Bunlara ilişkin çok yoğun operasyonlar var. Bunun dışarıdaki desteği de önümüzdeki süreçte kesildikten sonra büyük bir psikolojik dağılmayla çok uzun süredir yaşadığımız PKK terör örgütüyle ilgili sorunumuzu inşallah çözmüş olacağız."

PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle Türkiye'nin uzun bir süredir mücadele ettiğini anlatan Erdil, bakanlığın terörle mücadelenin yanında trafik, asayiş, uyuşturucuyla mücadele ve güvenlik uygulamalarıyla ilgili de hizmetlerinin olduğunu bildirdi.

- "Uyuşturucuyla mücadelenin kapasitesi artarak devam edecek"

Erdil, bakanlığın son bir buçuk yılda trafik güvenliğini sağlamaya yönelik uyguladığı kampanyalarla ölümlü trafik kazalarını yüzde 28 azalttığını belirterek, şöyle devam etti:

"Toplam trafik kazalarında yüzde 11-12 civarında azalma oldu. Maalesef Türkiye'deki trafik kazaları dünya standartlarının üstünde ancak alınan önlemlerle 2023'te kazaları dünya standartlarının altına indireceğiz. Bunun yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlar, uyuşturucunun takibine yönelik çok yoğun çalışmalarımız var. İçişleri Bakanlığı 2018 yılı içinde 91 bin uyuşturucu operasyonu yaptı, 2019'un rakamları da aşağı yukarı o civarlarda. Bu süre içinde kıta Avrupa'sının bir yılda topladığı uyuşturucu materyalinin biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bir yılda iki katını topladık. 2018 rakamlarından bahsediyorum. Yirmi tona yakın eroin, 40 bin ton civarında esrar ve miktarını ölçemediğimiz kadar da sentetik uyuşturucu yakalandı. Uyuşturucuyla mücadelenin kapasitesi artarak devam edecek."


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