İSTE'de Tercih ve Tanıtım Günleri İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) aday öğrencilere tercih konusunda yardımcı olmak adına "Tercih ve Tanıtım Günleri" düzenleyecek.Üniversiteden yapılan açıklamada, "Başarıyı İSTE" sloganıyla gerçekleşecek olan tanıtım günlerinin 23