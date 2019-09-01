HATAY - İskenderun Teknik Üniversitesi'nde 19. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu yapılacak.

Makina Teorisi Derneği’nin (MAKTED) destekleriyle İSTE Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Çağlar Conker'in yürütücülüğündeki sempozyumun 4-6 Eylül'de yapılacak.

Sempozyum kapsamında, robotik, mekatronik, kontrol sistemleri, mekanik titreşimler, gürültü ve akustik, mekanizmalar, makine dinamiği, taşıt tekniği ve biyomekanik üzerine üniversiteler ve sanayi kuruluşlarında yapılan bilimsel ve endüstriyel araştırma çalışmaları ile sonuçları tartışılarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Conker, sempozyuma ilişkin yaptığı değerlendirmede, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gurur ve heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Sempozyum için yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını aktaran Conker, açıklamasında " Bize güvenenleri mahcup etmemek için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışarak güzel bir organizasyon yapmaya çalışacağız. Makina teorisi, mekatronik, robotik, endüstri 4.0, yapay zeka konularına ilgisi olan herkesi sempozyumumuza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.