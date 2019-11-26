HATAY - İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Arsuz ilçesindeki Rhossus Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Antik kentteki tarihi taş evlerde ve caddelerde yapılan sokak iyileştirme çalışmalarını hocalarıyla birlikte gezen öğrencilere Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven öncülük etti.

Rhossus Antik Kenti'nde bulunan tarihi Mar Yuanna Kilisesi'ni de ziyaret eden öğrenciler, dönemin mimarı yapısını inceleme fırsatı buldu.

Gezinin ardından Arsuz Kaymakamlığı'nı geçen heyet, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı'dan bölgenin tarihi gelişimi ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Öğrenciler, Kaymakam Sarı ve Başkan Güven'e ilgilerinden dolayı teşekkürlerini iletti.



