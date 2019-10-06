İstanbul'un simgelerini 'fantastik' tasarımlarla anlatıyor

Sürrealist tasarımcı Yasin Yaman, tarih boyunca birçok sanatçıya ve sanat eserine esin kaynağı olan İstanbul'u ve simgesel yapıları konu alan gerçeküstü tasarımlarıyla göz dolduruyor.

İstanbul'un simgelerini 'fantastik' tasarımlarla anlatıyor
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Sürrealist tasarımcı Yasin Yaman'ın İstanbul'un simgelerini konu alan hayal dünyasını zorlayan tasarımları beğeni toplarken, adeta masal dünyasında yolculuğa çıkarıyor.

Özel bir firmada çalışan grafik tasarımcısı Yasin Yaman, tarih boyunca birçok sanatçıya ve sanat eserine esin kaynağı olan İstanbul'u ve simgesel yapıları konu alan gerçeküstü (sürrealite) tasarımlarıyla göz dolduruyor. Kentin eşsiz manzaraları ile hayal gücünü birleştiren Yaman, dijital manipülasyon tekniğiyle tasvir ettiği tasarımlarla beğeni topluyor.

Grafiker Yaman, işten artakalan zamanlarda hobi amaçlı yaptığı çalışmalarla adeta masal dünyasından görseller sunarken, tarihi eserler ve bölgelere karşı da farkındalık oluşturuyor.

Yaman, tasarımlarında çoğunlukla hayvan figürlerini kullanırken, kimi zaman tarihe yön veren şahsiyetlerin silüetlerine yer veriyor.

Kurumsal bir firmada web tasarımcı olarak çalışan Yasin Yaman, AA muhabirine, kısa sürede tanınırlığını artıran hobisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Süleymaniye Mahallesi'nde dünyaya geldiğini, tarihi bölgede arkadaşlarıyla güzel bir çocukluk dönemi geçirdiğini belirten 35 yaşındaki tasarımcı Yaman, çocukken futbolcu olmak istediğini, lisede sosyoloji öğretmenin önerisi üzerine tasarıma merak saldığını anlattı.

Lisede okul sıralarını çizerken yeteneğinin keşfedildiğini dile getiren Yaman, "Hocalar sıraların çizilmesini istemiyor doğal olarak, kimse devlet malının çizilmesini istemez ama bir tane hocam bu konuda bana destek oldu. Beni yönlendirdi, 'senin böyle bir yeteneğin var, bunun okuluna git' dedi." diye konuştu.

Bilgisayarların yaygınlaşmasıyla hevesle tasarım çalışmalarına yöneldiğini anlatan Yaman, photoshop programının da piyasaya sürülmesiyle şevkinin arttığını söyledi.

Yaman, "O dönemlerde photoshop falan çok duymaya başladım. Öyle kurcalaya kurcalaya gördüm, hoşuma gitti. Bunun benlik olduğunu anladım. 'Ben bunu yapabilirim' dedim. Sevdiğim de bir işti, bunun peşinden koştum." değerlendirmesinde bulundu.

İstediğini üniversiteyi kazanamadığını, istediği tasarım akademisine yazılabilmek için aralarında otobüs temizleyiciliği de bulunan bazı işlerde çalıştığını, kazandığı parayla akademiye kaydolduğunu anlattı.

Kursta iyi bir eğitim aldığına inandığını kaydeden Yaman, "Kursta başarı sağlayan kursiyerlere imkanlar doğrultusunda iş bulunuyordu. Beni de bir yere yerleştirdiler. Böylelikle (web tasarım işine) başladım. Bu işi seve seve yapıyorum." diye konuştu.

Yaklaşık 12 yıldır çalıştığı şirketlere tam zamanlı web tasarım hizmeti verdiğini aktaran Yaman, gerçeküstü tasarımları hobi amaçlı işten artakalan zamanlarda yaptığının altını çizdi.

Halihazırda bir mesleki kariyerinin bulunduğuna dikkati çeken Yaman, hobi olarak başladığı işin de kariyer odaklı olmaya başladığına değindi.

Yaman, çalışmalarında çoğunlukla hayvan figürlerini kullanmasını şöyle özetledi:

"Hayvanları ve İstanbul'u seviyorum. Özellikle büyük hayvanları, vahşi hayvanları çok seviyorum. Onları İstanbul'la birleştiriyorum. Bu benim için bir zevk. Hobi olarak başladığım için istediğim gibi rahat rahat çalışıyorum. Böyle başladım, böyle devam ediyor."

"İnsanların farkında olmasını sağlamaya çalışıyorum"

İstanbul'u ve Tarihi Yarımada'yı çok sevdiğini, yaklaşık 10 yıldır her fırsatta kenti bisikletle gezdiğini anlatan Yaman, şöyle konuştu:

"Tarihi Yarımada'yı seviyorum ve İstanbul'u çok geziyorum. İstanbul'un hor görüldüğünü, tarihi eserlerine, tarihine, doğasına kıymet verilmediğini görüyorum. Bu beni üzüyor, bunun için de böyle bir şey oluşturarak insanların farkında olmasını sağlamaya çalışıyorum. Bunu da biraz başardım gibi. Mesela Ayasofya fotoğrafı gördüğü zaman çok dikkatini çekmez, onu çok görüyordur zaten. Ama Ayasoyfa'yı o şekilde (sürrealist) onun aklında kalacağını, yer edineceğini düşündüm. Açıkçası bu tuttu gibi. Sadece Ayasoyfa için değil, birçok yer için. Süleymaniye, Sultanahmet Camisi için böyle, İstanbul'un birçok yerindeki çeşmeler için böyle. Çeşmeleri maalesef çok hor kullanıyorlar. Çoğu tarihi çeşmeden su akmıyor. Sanat eseri çeşmeler, bizim atalarımız yapmış, çok değerli çeşmeler ama su akmıyor. Yanlarında çöpler var. Bu biraz beni üzdüğü için böyle şeylere girdim ve biraz insanların bunların farkına yavaş yavaş bu şekilde vardıklarını düşünüyorum."

Yaman, İstanbul'daki tarihi yapıtları konu alan "eskisi ve yenisi" adlı görsel bir çalışma yapmayı planladığını kaydetti.

"İnsanların paylaştığını görünce açıkçası gurur duyuyorum"

Instagram hesabını aktif şekilde yılbaşı itibariyle kullanmaya başladığını, çalışmalarını paylaştıkça takipçi sayısının arttığını ve olumlu geri bildirimler aldığını ifade eden Yaman, "Bir anda tanıştık herkesle. Sahipleniyorlar, bana çok destek oluyorlar. Gerçekten çok olumlu yorumlar alıyorum. Onlarda beni motive ediyor açıkçası." dedi.

Yaman, "Benim yaptığım tasarımları insanların paylaştığını görünce açıkçası gurur duyuyorum. Çok mutlu oluyorum. Bir yerlere dokunabildiğimi düşünüyorum. Bu benim için zaten motivasyon kaynağı oluyor." ifadesini kullandı.

Yoğun mesaj trafiğine yetişemediğine, mesajların hepsini okuyamadığına ve cevap veremediğine işaret eden Yaman, ülke genelinde çeşitli illerden de teklifler aldığını dile getirdi.

Yaman, şunları kaydetti:

"Çoğu insan diğer illeri yapmamı istiyor. Doğru söylüyorlar. Türkiye'nin her yeri sonuçta tarih. İzmir'i yapar mısınız, Adıyaman'ı yapar mısınız, Sivas'ta şu var onu yapar mısınız... Gerçekten yapmak isterim, çok da güzel olur ama ben burada doğdum büyüdüm. Buranın tarihi çok iyi biliyorum. Burası benim evim, o yüzden biraz daha işim var gibi. Ondan sonra oralara geçeceğim."

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