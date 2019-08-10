İstanbul'da 'UEFA Süper Kupa Finali' tedbirleri

Liverpool ile Chelsea arasında 14 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak "2019 UEFA Süper Kupa Finali" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da 'UEFA Süper Kupa Finali' tedbirleri
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Liverpool ile Chelsea arasında 14 Ağustos'ta oynanacak "2019 UEFA Süper Kupa Finali" nedeniyle bazı tedbirler aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 14 Ağustos Çarşamba günü 22.00'de Vodafone Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa Finali öncesi, 4-19 Ağustos tarihleri arasında köprü sökümü yapılacağından Şehit Mehmetçik Caddesi tamamen, Bayıldım Caddesi'nin tek şerit olarak kapatılacağı, Cemil Reşit Rey Kongre Salonu ve çevresinde gerekli yol kapamalarının yapılacağı bildirildi.

UEFA Başkanı ve yönetiminin, Liverpool ve Chelsea kafilelerinin konaklayacakları oteller ve çevreleri ile İstanbul'daki bütün programlarında en üst seviyede emniyet ve trafik tedbirleri alınacağı belirtilen açıklamada, kafilelerin İstanbul Havalimanına inişleri sonrası eskort eşliğinde otellere intikallerinin sağlanacağı, taraftarların geldikleri havalimanlarında ve toplanma alanlarına gidişlerinde gerekli önlemlerin alınacağı kaydedildi.

5 Ağustos'tan itibaren müsabakaya ilişkin bütün tedbirlerin alındığı ve uygulanmaya başlandığı vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Müsabaka gününden bir gün önce Vodafone Park, Liverpool taraftarlarının toplanma alanı Taksim Meydanı ve Chelsea kafilelerinin toplanma alanı Beşiktaş Çarşı Meydan ile çevrelerinde gerekli tedbirler alınacaktır. Maç günü öğle saatlerinde stadyum bağlantı yolları trafiğe kapatılacaktır. UEFA yönetim kurulu, Liverpool ve Chelsea kafileleri ve taraftarlarının ivedilikle Vodafone Park'a intikalleri sağlanacaktır. Stadyum ve çevresinde, UEFA logolu, UEFA Süper Kupa logo, Liverpool ve Chelsea yazılı konu maça dair bilgileri içeren korsan ürünlerin satışını engellemek için İBB ve ilgili ilçe belediyeleri müşterek çalışmalar yapacaklardır."

Açıklamada, müsabaka sonunda mağlup olan ve galip gelen takım taraftarlarının ayrı ayrı toplanma alanlarına ve oradan da havalimanlarına, takım kafilelerinin ise konaklayacakları otele ve ardından da İstanbul Havalimanı'na eskort eşliğinde intikallerinin sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, 14 Ağustos Çarşamba günü 10.00'dan 15 Ağustos Perşembe günü müsabaka güvenlik amiri tarafından bildirilecek zamana kadar trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:

"Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çift taraflı, Dolmabahçe Caddesi Akaretler kavşağından stadyuma kadar çift taraflı, Gümüşsuyu bölgesinde İnönü Caddesi'nin Selime Hatun Sokağı ile kesişen noktasında her iki yönlü. Mete Caddesi ve devamında Taşkışla Caddesi ile kesişen Gazhane Bostan Sokak ve devamında Prof. Bedri Karafakioğlu Caddesi ile Asker Ocağı Caddesi, Taşkışla Caddesi ile kesişen Kadırgalar Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi her iki yönlü olarak, Vişneli Tekke Sokak, Babaefendi Sokak, Taşkışla Caddesi (gerek görülmesi halinde), Mete Caddesi, Divan kavşağı ile Mete Caddesi arası, Gümüş Sokak ile Gümüş Caddesi'nin kesiştiği yerden itibaren."

Olumsuz durumlara karşı kriz masası

UEFA Süper Kupa Finali boyunca Vodafone Park içerisinde kurulacak kriz masası aracılığıyla olumsuz durumlara müdahale edileceği bilgisi verilen açıklamada, "UEFA Süper Kupa kapsamında ilimize getirilecek olan Şampiyonlar Ligi Kupası, Avrupa Kupası ve 2019 Süper Kupası'nın İstanbul Havalimanı'nda sergilenmesi esnasında gerekli tedbirler alınacaktır. Müsabaka günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde, Vodafone Park ve çevresinde gerekli polis görevlendirilmesi yapılacaktır. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nce, Türk takımları, Liverpool ve Chelsea taraftarlarının sosyal medya analizi üzerinden gerekli takip yapılacaktır." denildi.

Oteller, toplanma alanları, takım ve taraftarların kullandığı güzergahlarda Acil Müdahale Timi'nin görev yapmaya başladığı aktarılan açıklamada, alınan tedbirlere karadan Özel Harekat, Terörle Mücadele Timleri ve motorize unsurlar, denizden deniz botları ve balık adamlar, havadan ise polis helikopterinin destek vereceği kaydedildi.

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