İstanbul'da bu hafta klarnet ve tiyatro festivali sanatseverlerle buluşacak

İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.

İstanbul'da bu hafta klarnet ve tiyatro festivali sanatseverlerle buluşacak
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "23. İstanbul Tiyatro Festivali", 13 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında bu hafta 8'i çocuk olmak üzere, 20 oyun sahnelenecek.

Program kapsamında 13 ve 16 Kasım tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde John Patrick'in kaleme aldığı "Tatlı Kaçık", Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde Tuncer Cücenoğlu'nun kaleme aldığı Cem Karakaya ve Derya Yıldırım'ın sahnelediği "Matruşka", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde Carlo Goldoni'nin kaleme aldığı "İki Efendi'nin Kuşağı", Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde 1957 yapımı sinema filmi de olan "On İki Öfkeli Adam" izlenime sunulacak.

Yine aynı tarihlerde Ümraniye Sahnesi'nde Osmanlı'nın Sherlock Holmes'u diye anılan Komiser Avni'nin maceralarını anlatan "Amanvermez Avni", Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde Noel Coward'ın yazdığı "Ben Çağırmadım", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde Chloe Lambert'in kaleme aldığı "Uzlaşma" ve Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde Sadık Şendil'in unutulmaz eseri "Bizim Aile" müzikal olarak sahnelenecek.

Sabahattin Kudret Aksal'ın kaleme aldığı Murat Ozan'ın yönettiği " Kahvede Şenlik Var" oyunu ise 14,15 ve 16 Kasım'da Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde sahneye koyulacak.

Minik tiyatroseverler ise 17 Kasım'da çocuk oyunlarından Eleanor H.Porter'in kaleme aldığı "Pollyanna"yı Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, Nihat Alpteki'nin yönettiği "Bisküvi Adam"ı Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, Gökçe Yaşar'ın yazdığı "Üzgün Ağaçlar Ülkesi"ni Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, ilk kez sahnelenecek "Rüya"yı Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde izleyebilecek.

Hasan Erkek'in kaleme aldığı "Yaşasın Barış" adlı oyun da yine aynı tarihte Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, Özgür Atkın'ın yazdığı "Karagöz Çiftlik Bekçisi" Ümraniye Sahnesi'nde, Çağatay Çakıroğlu'nun yazıp yönettiği "Elma Kurdu Kırtık" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde ve Dersu Yavuz Altun'un kaleme aldığı "Benim Güzel Pabuçlarım" Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde çocukların beğenisine sunulacak.

Devlet Tiyatroları

İstanbul Devlet Tiyatrosunda bu hafta 12-17 Kasım arasında Okday Korunan'ın tek kişilik oyunu Yahya Kemal'in ölümsüz eseri "Kendi Gök Kubbemiz", 12-16 Kasım arasında Haldun Dormen'in yönettiği "Karmakarışık" izlenebilecek.

Üsküdar Stüdyo Sahne'de ise 12-17 Kasım arasında "Filozof Ahmed", Üsküdar Tekel Sahnesi'nde bugünden 16 Kasım'a kadar "Kaçış 3: Kıyamete Çağrı", 14-17 Kasım arasında Küçükçekmece CKSM Sahnesi'nde "Fatima'nın Erkekleri" ve 14-16 Kasım arasında ise Garibaldi Salon 2'de Zafer Algöz'ün yönettiği "Aziz Dostum Çehov" eseri sunulacak.

Ulviye Karaca'nın yazıp yönettiği "Keloğlan Keleşoğlan" adlı çocuk oyunu ise Cevahir Sahneleri Salon 1'de bugün ve 17 Kasım'da minik seyircilerle buluşacak.

Sahne sanatları ve konserler

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde (İDOB) de bu hafta, Modern Dans Topluluğu İstanbul'un (MDTist) sahneleyeceği "Dans Ana-log " 13 Kasım'da Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde, "Aleko" operası 15 ve 16 Kasım'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda sahnelenecek.

İBB kültür sanat etkinlikleri kapsamında ise Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yarın Güney Koreli şarkıcı Youn Sun Nah, 13 Kasım'da şefliğini Gürer Aykal'ın üstlendiği "İstanbul Sınfonıetta", 14 Kasım'da İsrailli besteci, udi ve perküsyoncu başında olduğu Yinon Muallem Quintet, 15 Kasım'da da Berlin Nefesli Çalgılar Topluluğu konser verecek.

Garanti BBVA Güz konserleri kasım ayında müzik dünyasının önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyor. ABD'li şarkıcı Lera Lynn, 12 Kasım'da Zorlu PSM'de ve Cymande adlı müzik grubu 15 Kasım'da Babylon'da sahne alacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen "8. Uluslararası Klarnet Festivali" de 12-18 Kasım'da İstanbul ve Ankara'da müzikseverlerle buluşacak. "Three Letter from Sarajevo" adlı projesi ile festivale katılacak olan Goran Bregovic'in konseri, 12 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek.

Festivalde ayrıca şarkılarında dünyanın farklı coğrafyalarından müzikleri harmanlayan Yasmin Levy, 16 Kasım'da İstanbul'da Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi (MKM) Atilla İlhan Sahnesi'nde hayranlarıyla bir araya gelecek. Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı da rembetiko müziğinin önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen Cafe Aman İstanbul Grubu ile 18 Kasım'da İstanbul'da MKM Atilla İlhan Sahnesi'nde aynı sahneyi paylaşacak.

Cem Yılmaz, yeni gösterisi "CMYLMZ - Diamond Elite Platinum Plus"u Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde 12 ve 13 Kasım'da seyircilerin beğenisine sunacak.

Caz piyanistlerinden Kerem Görsev, "Perfect Balance" adlı 19. stüdyo albümünün lansmanını 13 Kasım'da Zorlu PSM Touche sahnesinde gerçekleştirecek.

Yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanları konu alan "Bir Delinin Hatıra Defteri" 14 Kasım'da, dünyanın en sevilen müzikallerinden biri olan "Damdaki Kemancı" 15 Kasım'da, Stephen King'in ölümsüz eseri ve sinema tarihinin en iyi filmleri arasında gösterilen "Esaretin Bedeli" ise Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından 17 Kasım'da Zorlu PSM'de sahneye konulacak.

Sergiler

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Gazioğlu'nun "Dönüşüm" adlı sergisi, Galeri Miz'de 12 Kasım'da, Diyanet İşleri Başkanlığının öncülüğünde ünlü Hattat Hüseyin Kutlu ve öğrencileri tarafından “el-emin; samimiyet ve güven” temalı hadislerden ilham alınarak hazırlanan "Kırk Hadis Sergisi’" yarın Yıldız Holding Çamlıca Seminer ve Sergi Salonu'nda ziyarete açılacak.

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2019'da ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, 25 Kasım'a kadar Beyoğlu Belediyesi başkanlık binası sergi salonunda gezilebilecek. Istanbul Photo Awards 2019'un İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda açılan sergisi de 30 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Genç ressam Sevinç Çiftçi'nin insanın iç dünyasında ve doğasında barındırdığı ikiliği izleyiciye aktardığı "Ters Yüz II" adlı sergisi, Galeri Diani'de 16 Kasım ve 3 Aralık tarihleri arasında görülebilecek. Ressam Mehtap Özdemir'in "Parçalanma" adlı sergisi ise 16 Kasım'da Bağımsız Sanat Vakfı'nda sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın yöneteceği, 16 Kasım'da Alay Köşkü'nde gerçekleştirilecek "Kültürümüzde Babıali Babıali'de Kültür" başlıklı söyleşide ise Beşir Ayvazoğlu konuşmacı olarak yer alacak.

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