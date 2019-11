İSTANBUL - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl "Hayat Ters Yüz" temasıyla düzenlenen ve son haftasına girilen "23. İstanbul Tiyatro Festivali", 1 Aralık'a kadar devam edecek.

Festivalde 16'sı yerli, 12'si yabancı olmak üzere 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösteriminin yanı sıra Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi yan etkinlikler gerçekleştirilecek.

Şehir Tiyatrolarında bu hafta 17 oyun sahnelenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında bu hafta 7'si çocuk olmak üzere, 17 oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Program kapsamında 27-30 Kasım tarihleri arasında İspanya iç savaşında Franco rejimi tarafından rehin alınan iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino'nun yaşadıklarını ela alan "Ay, Carmela" Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, Ahmet Sami Özbudak'ın yazdığı "Hayal-i Temsil" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Söz Veriyorum" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Çın Sabahta" oyunu Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde izlenebilecek.

Yine aynı tarihlerde "Nora Bir Bebek Evi" oyunu Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde, Ahmet Mithat Efendi'nin eseri "Felatun Bey ile Rakım Efendi" müzikali Ümraniye Sahnesi'nde, İkinci Dünya Savaşı'nda Yugoslavya'da yaşananlar etrafında açlık ve yokluk içinde umudun ve sevginin anlatıldığı "Ocak'ta Bahar - Underground" adlı oyun Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde ve bu hafta tüm gösterimlerinin bileti tükenen Moliere'in unutulmaz eseri "Hastalık Hastası" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde sahnelenecek.

Sam Shepard'ın ünlü oyunu "Vahşi Batı" ise 28, 29 ve 30 Kasım'da Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde sergilenecek.

Çocuk oyunlarında ise 1 Aralık'ta "Karagöz Çiftlik Bekçisi" Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, "Üzgün Ağaçlar Ülkesi" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Rüya" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Elma Kurdu Kırtık" Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, "Yaşasın Barış" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Bir Kümes Hikayesi" Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, "Pollyanna" Ümraniye Sahnesi'nde ve "Harikalar Mutfağı" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde minik tiyatroseverin beğenisine sunulacak.

- İstanbul Devlet Tiyatrosu bu hafta 9 oyun sahneye koyacak

İstanbul Devlet Tiyatrosunda (İDT) bu hafta 26 Kasım- 1 Aralık tarihleri arasında Boris Vian'ın yazdığı "Kasaplığın El Kitabı" Cevahir Sahneleri Salon 1'de, Okday Korunan'ın yazıp, yönettiği "İyi Şanslar" Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de ve Olexandr Viter'in "İstasyon" adlı eseri, Üsküdar Stüdyo Sahne'de, Hezarfen Ahmed Çelebi'yi anlatan "Uçmak- Hezarfen Ahmed Çelebi" oyununu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de ve Sevim Burak'ın yazdığı "Sahinin Sesi" Üsküdar Tekel Sahnesi'nde seyredilebilecek.

Jules Verne'nin ünlü eserinden uyarlanan "80 Günde Devr-i Alem" ise 27-28 Kasım'da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde, 28 Kasım -1 Aralık arasında Gökçe Kurt Elitez'in derleyip, yönettiği "Bir Nefes Dede Korkut" Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi Sahnesi'nde, 28, 29 ve 30 Kasım'da Sait Faik Abasıyanık'ın meşhur eseri "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" Garibaldi Salon 2'de, 29-30 Kasım'da Memet Baydur'un yazdığı Serap Eyüboğlu'nun yönettiği "Düdüklüde Kıymalı Bamya" Zeytinburnu Sahnesi'nde sahnelenecek.

İDT çocuk oyunlarında da bu hafta 1 Aralık'ta "Turta Girmemiş Orman" Üsküdar Stüdyo Sahne'de minik izleyicilerle buluşacak.

Dasdas Sahne'de de bu hafta Vasıf Öngören'in 1977'de yazdığı tiyatro eserinde usta oyuncu Şener Şen'in zengin bir ailenin yanında çalışan aşçı rolünde yer aldığı "Zengin Mutfağı" 25 ve 26 Kasım'da, Ebru Nihan Celkan'ın yazdığı, Sami Berat Marçalı'nın yönettiği "Benimle Gelir Misin ?" 27 Kasım'da, Dostoyevski'nin "Timsah" adlı hikayesinden yola çıkarılarak sahneye konulan aynı adlı eser 28 Kasım'da, Binnur Kaya, Güven Kıraç, Levent Ülgen ve Tilbe Saran'ın rol aldığı "Vahşet Tanrısı" 29 Kasım'da, Anton Çehov'un yazdığı "Ivanov" ile ''Astro Ay'a Tırmanıyor'' adlı çocuk oyunu 30 Kasım'da sahnelenecek.

Sahne sanatları ve konserler

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde de bu hafta 30 Kasım'da "Uyuyan Güzel" balesi, Kadıköy Süreyya Operası'nda sergilenecek.

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda da bu hafta yarın Bülent Evcil'in solist olarak eşlik edeceği Deutsche Oper Berlin (Berlin Alman Operası) Oda Orkestrası, şefliğini Cem Mansur'un gerçekleştireceği, solist olarak da Dmitry Sitkovetsky'in yer alacağı CRR Senfoni Orkestrası "Çaykovski-Aydınlıktan Karanlığa" başlıklı etkinlikle 26 Kasım'da, İspanya'da Max Award 2019'da "En İyi Müzikal Gösteri" seçilen The Opera Locos, Türkiye'de ilk kez 28 Kasım'da, Flamenko'nun çağdaş bir dans olarak yükselişinde öncü rol oynayan Maria Pagas, topluluğu ile birlikte 30 Kasım'da "An Ode To Time" (Zamana Övgü) isimli gösterisiyle İstanbullu izleyicilerin karşısına çıkacak. Michal Nesterowicz şefliğinde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ise 1 Aralık'ta CRR'de konser verecek.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde de bu hafta Semaver Kumpanya'nın 8 sezondur oynadığı, Serkan Keskin'in yönettiği "Metot" ile dünyanın en sevilen müzikallerinden biri olan "Damdaki Kemancı" 26 Kasım'da Turkcell Platinum Sahnesi'nde, Latife Tekin'in "Sevgili Arsız Ölüm" romanından aynı adla sahneye konulan "Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit" 26 Kasım'da Studio'da, Hindistan'a özgü otantik bir kültürel serüven olan "Beyond Bollywood" müzikali 26 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında her gün Turkcell Sahnesi'nde sahnelenecek. Fadik Atasoy'un yazdığı ve oynadığı, Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği müzikal tarzda bir oyun olan "Muse 90401" de İstanbul prömiyerini 1 Aralık'ta %100 Studio'da yapacak.

Festivaller

Karagöz Derneği tarafından "milli kültür seferberliği" anlayışıyla düzenlenen 3. İstanbul Karagöz Festivali, atölye, söyleşi ve çocuk oyunları gibi etkinliklerle 30 Kasım'a kadar devam edecek. Festivalin ekinlik programı hakkında bilgi, "www.karagozfestivali.com" adresinden elde edilebilecek.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği "Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali", 28 Kasım'a kadar devam edecek. Festivalin "9. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması" kapsamında ise "Batmadan", "Bir Oğul", "Gerilla", "Hapishane Müdürü", "Keskin Bir Bıçak", "Küçük Şeyler", "Papicha", "Verida'nın Düğünü" filmleri gösterilecek.

"23. İstanbul Tiyatro Festivali" kapsamında da Zorlu PSM içerisinde Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosunun sahneye koyduğu "Yangınlar" 27, 28 Kasım'da ve Οnassis Stegi ile Goethe-Institut'un sahneye koyduğu "Temiz Şehir" 30 Kasım, 1 Aralık tarihlerinde Turkcell Platinum Sahnesi'nde izlenebilecek.

Sergiler ve paneller

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2019'da ödül alan fotoğraflardan oluşan, Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu'nda yer alan sergi 25 Kasım'a kadar, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yer alan sergi de 30 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ın hazırladığı "Bir Zamanlar Toroslar'da- Sagalassos" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Yapı Kredi Kültür Sanat'ın Beyoğlu'nda bulunan binasının üç katına yayılan sergi, Torosların güney yamacında kurulu Sagalassos antik kentini ve Pisidia Bölgesi'nin tarihini ziyaretçileriyle buluşturacak. Burdur Arkeoloji Müzesi'nden getirilen 368 eserin yer aldığı sergi, 27 Kasım'da açılarak, 28 Mayıs 2020'ye kadar görülebilecek.

Usta çizer Hasan Aycın'ın sanat hayatının 41. yılında hazırladığı "Çizginin Ötesinde" adlı sergisi de Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 27 Aralık'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.