İstanbul, yolcuda 37 Avrupa ülkesinin nüfusunu geçti

İstanbul'daki tüm havalimanlarında bu yılın ocak-eylül döneminde icra edilen 529 bin 451 geliş-gidiş seferiyle toplam 78 milyon 296 bin 114 yolcu seyahat etti.

İstanbul, yolcuda 37 Avrupa ülkesinin nüfusunu geçti
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Bu yılın dokuz ayında 78 milyon 296 bin 114 yolcunun seyahat ettiği İstanbul havalimanları, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, İspanya, Ukrayna, Polonya, Romanya, Hollanda, Belçika, Yunanistan, Çekya, Portekiz, İsveç, Macaristan, Avusturya, Sırbistan ile İsviçre'nin de aralarında bulunduğu Avrupa'da 37 ülkenin nüfusundan daha fazla yolcuyu bu dönemde ağırladı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Atatürk, İstanbul ve Sabiha Gökçen Uluslararası havalimanlarında bu yılın 9 ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yolcu ve sefer artışı kaydedildi.

Atatürk Havalimanı'nda ocak-eylül döneminde toplam 16 milyon 72 bin 534 yolcu seyahat etti. Bu dönemde, iç hatta 4 milyon 227 bin 132, dış hatta 11 milyon 845 bin 402 yolcu ağırlandı.

Son yıllarda yolcu ve uçuş trafiğinde yükselişe geçen Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, aynı dönemde toplam 26 milyon 648 bin 690 yolcu seyahat etti. Havalimanını, iç hatta 16 milyon 216 bin 567, dış hatta 10 milyon 432 bin 123 yolcu kullandı.

"Türkiye'nin Zafer Anıtı" olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanı'nda, yılın 9 aylık döneminde 35 milyon 574 bin 890 yolcu misafir edildi. Ocak-eylül döneminde iç hatta 8 milyon 716 bin 822, dış hatta ise 26 milyon 858 bin 68 yolcu dünyanın yeni havacılık merkezinden düzenlenen seferlerle uçtu.

Bu dönemde, İstanbul'daki havalimanlarından, iç hatta 29 milyon 160 bin 521, dış hatta 49 milyon 135 bin 593 olmak üzere toplam 78 milyon 296 bin 114 yolcu seyahat etti.

Geçen yılın aynı döneminde Megakent'teki havalimanlarından 78 milyon 32 bin 192 yolcu ağırlanırken, bu yılki yolcu artışı 263 bin 922 olarak belirlendi.

Yılın 9 ayında, 78 milyon 296 bin 114 yolcunun seyahat ettiği İstanbul'daki üç havalimanının, bu dönemde Avrupa'da birçok ülkenin nüfusundan daha fazla kişiyi ağırladığı görüldü.

İstanbul'daki havalimanlarının bu dönemde Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, İspanya, Ukrayna, Polonya, Romanya, Hollanda, Belçika, Yunanistan, Çekya, Portekiz, İsveç, Macaristan, Avusturya, Sırbistan ve İsviçre'nin de aralarında bulunduğu 37 ülkenin nüfusundan daha fazla yolcuyu 9 aylık sürede ağırladığı belirlendi.

529 bin 451 sefer yapıldı

Büyük taşınmanın ardından sadece kargo ve özel uçuşların icra edildiği Atatürk Havalimanı'nda, 9 aylık dönemde, iç hatta 36 bin 667, dış hatta 93 bin 562 sefer düzenlenirken toplamda 130 bin 229 sefer yapıldı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda ise yılın aynı döneminde 176 bin 787 sefer yapıldı. İç hatta 102 bin 134, dış hatta 74 bin 653 sefer havalimanından düzenlendi.

Seferlerin gün geçtikçe arttığı İstanbul Havalimanı, yılın 9 aylık döneminde yoğun bir dönemi geride bıraktı. Bu dönemde iç hatta 56 bin 324, dış hatta 166 bin 111 olmak üzere toplam 222 bin 435 uçuş yapıldı.

Ocak-eylül döneminde İstanbul havalimanları merkezli toplam 529 bin 451 sefer yapıldı.

Geçen senenin aynı dönemde ise İstanbul'daki havalimanlarından 527 bin 939 uçuş icra edilirken 2018'e göre sefer artışı bin 512 olarak kayıtlara yansıdı.

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