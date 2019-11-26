İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 32'si muvazzaf 36 askerle 1 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

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