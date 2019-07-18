İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde tanıtım ve tercih günleri başladı

- İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin 2019-2020 öğretim yılı tanıtım günleri 29 Temmuz akşamına kadar sürecek - Sütlüce ve Küçükyalı’daki yerleşkeleri ziyaret edecek öğrenci adayları, ilgilendikleri bölümü, o bölümde okuyan üniversitenin öğrencileriyle bera

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde tanıtım ve tercih günleri başladı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin 2019-2020 öğretim yılı tanıtım günleri başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) bir kuruluşu olan ve müfredatını da iş dünyası ile yapılan toplantılar ışığında ve global gelişmeler dikkate alınarak şekillendiren İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2019-2020 öğretim yılı için üniversite tercihi yapacak adayları ağırlamaya başladı.

29 Temmuz Pazartesi akşamına kadar devam edecek olan etkinlerde akademisyenlerle gönüllü öğrenciler görev alacak.

Bu yılki tanıtım stratejisini yüz yüze iletişim olarak belirleyen üniversitenin Sütlüce ve Küçükyalı yerleşkelerinde eş zamanlı yapılacak tanıtım günlerinde adaylara ilgilendikleri bölümleri, üniversitenin o bölümünde halen okumakta olan öğrencileri gezdirecek.

Bu amaçla İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde eğitim görmekte olan 100 öğrenciden oluşan dev bir ekip kuruldu.

İşletme Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve İletişim Fakültesi için Sütlüce Yerleşkesine gelecek öğrenciler, kütüphanedeki görüşme alanlarında tanıtım ekibi ve akademisyenlerden ilgilendikleri bölümle ilgili bilgileri aldıktan sonra Bankacılık Uygulama Şubesi, Mahkeme Uygulama Salonu, Borsa İstanbul Laboratuvarı, MAC laboratuvarları, stüdyolar, uygulama atölyeleri, seminer salonu ve sınıfları gezebilecekler. Bu sırada kendilerine eşlik edecek bölüm öğrencisine diledikleri soruları sorabilecekler.


- Öğrenciler bilgilendirilecek


Küçükyalı Yerleşkesinde bulunan Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin bölümlerine ilgi duyan adaylar da, ilk bilgileri görevli tanıtım ekibi ve akademisyenlerden aldıktan sonra; ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerle birlikte Nanoteknoloji Laboratuvarı, Bilgisayar Mühendisliği Donanım ve Yazılım Laboratuvarları, Endüstri Mühendisliği Ergonomi ve CİM Laboratuvarları, Moda ve Tekstil Tasarım Atölyeleri, Endüstriyel Tasarım, Mimarlık, İç Mimarlık Atölyeleri ve Konferans Salonu’nu gezebilecekler.

Tanıtım günleri süresince Uluslararası Değişim Koordinatörlüğü, Sağlık, Kültür, Spor Müdürlükleri ile Kariyer Planlama Merkezi sorumluları da Tanıtım ve Tercih Günleri boyunca her iki yerleşkede aday öğrencileri faaliyetleri ile ilgili bilgilendirecekler.

- Web’den canlı destek


İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin bölümlerine ilgi duyan ancak yerleşkelere gelemeyecek öğrenciler de unutulmadı. Dileyen adaylar 444 0 413 numaralı telefonu arayarak üniversite hakkında merak ettikleri soruları sorabilecekler.

İstanbul Ticaret Üniversitesi web sitesini ziyaret edecek öğrenciler, canlı destek hattı sayesinde soracakları sorulara anında cevap alabilecekler.

- 360 Derece video deneyimi


İstanbul Ticaret Üniversitesi tercih günleri kapsamında üniversite adayları keyifli deneyimler de yaşayacaklar. Öğrenciler sanal gerçeklik gözlükleri ile yerleşkeleri, 360 derece video ve fotoğraf teknolojisi ile bulundukları yerden gezebilecekler. Yerleşkelere gelemeyen öğrenciler aynı deneyimi üniversitenin web sitesi üzerinden yaşayabilecekler.

İstanbul Ticaret Üniversitesi 19-20-21 Temmuz günleri İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacak olan UNİTERCİH 2019 Üniversiteler Fuarı’nda da stant açacak. Fuar boyunca, her fakülteden akademisyenler, öğrenciler ve kurumsal iletişim ekibi birlikte aday öğrencileri karşılayacak ve sorularına cevap verecek.

İstanbul Ticaret Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri boyunca 100 öğrencinin yanı sıra, akademisyenler ve idari personel Sütlüce ve Küçükyalı Yerleşkelerinde adaylara geleceklerine yön verme konusunda destek olacak. Ayrıca üniversite tercih sürecinde adaylara destek olmak üzere tercih danışmanları (rehber öğretmenler) da tercih günleri kapsamında görev yapacak. Rehber öğretmenler adaylara tercih danışmanlığı hizmetini ücretsiz verecek.

- Ulaşım kolaylığı sağlanacak


Tanıtım günleri boyunca İstanbul Ticaret Üniversitesi yerleşkelerine kolay ulaşım için merkezi lokasyonlardan servisler de hizmet verecek.

Servis güzergâh ve saatlerine üniversitenin "www.ticaret.edu.tr web" sitesinden ulaşılabilecek. Yerleşkelerde velilere ve aday öğrencilere içecek ve yiyecek ikramında da bulunulacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Akademisyenleri, tanıtım günleri boyunca hem Sütlüce hem de Küçükyalı Kampüslerimizde aday öğrenci ve velileriyle Fakülte Odaları’nda yüz yüze görüşerek aday öğrencilerin sorularını cevaplayarak istedikleri bölümler hakkında bilgi verecek.

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