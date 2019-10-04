İstanbul riskli yapılardan arındırılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İstanbul'da toplam 329 bin 173 riskli bağımsız birimde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm kapsamında, bugüne kadar 257 bin 905 riskli bağımsız birim yıkıldı.

İstanbul riskli yapılardan arındırılıyor
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, gözler riskli bina tespitleri ve kentsel dönüşüm çalışmalarına çevrildi.

Yıkım tehlikesi bulunan riskli yapıların tespiti, bunların yıktırılması ve yeniden yapılması amacıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2012'de başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bu kapsamda, İstanbul'da 286 bin 551 riskli konut ve 42 bin 622 riskli iş yeri olmak üzere toplam 329 bin 173 riskli bağımsız birimi kapsayan kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülüyor.

İstanbul genelindeki riskli bağımsız birimlerden 286 bin 551 riskli konutun 227 bin 446'sı, 42 bin 622 riskli iş yerinin 30 bin 459'u yıkıldı.

Böylece toplamda 329 bin 173 riskli bağımsız birimden 257 bin 905'inin yıkım işlemi tamamlandı.

En çok riskli yapı bulunan ilçeler

En çok riskli bina, bağımsız birim ve iş yerinin tespit edildiği, aynı zamanda da yıkım işleminin gerçekleştirildiği ilk 10 ilçe Kadıköy, Maltepe, Küçükçekmece, Kartal, Bahçelievler, Pendik, Ümraniye, Bağcılar, Esenyurt ve Kağıthane oldu.

Kadıköy'de riskli 54 bin 263 bağımsız birimden 43 bin 415'i, Maltepe'de 23 bin 81 riskli bağımsız birimden 17 bin 271'i, Küçükçekmece'de 20 bin 77 riskli bağımsız birimden 16 bin 40'ı, Kartal'da riskli 18 bin 579 bağımsız birimden 14 bin 692'si yıkıldı.

Bahçelievler'deki riskli 16 bin 576 bağımsız birimden 13 bin 639'unun, Pendik'teki riskli 13 bin 154 bağımsız birimden 11 bin 661'inin, Ümraniye'deki riskli 12 bin 978 bağımsız birimden 11 bin 279'unun, Bağcılar'daki riskli 12 bin 745 bağımsız birimden 10 bin 400'ünün, Esenyurt'taki riskli 10 bin 795 bağımsız birimden 10 bin 140'ının, Kağıthane'deki riskli 14 bin 993 bağımsız birimden 8 bin 873'ünün yıkımı tamamlandı.

Yıkılan bağımsız birimlerin yerine yenileri inşa ediliyor

Esenler ilçesi Havaalanı Mahallesi'nde yıkılan 1227 bağımsız birim yerine 2 bin 428 bağımsız birim inşa edildi.

Pendik'te yıkılan 923 bağımsız birimin tamamında dönüşüm sağlandı. Vatandaşlar depreme dayanıklı, yeni konutlarında ikamet etmeye başladı.

Beyoğlu'nda yıkılan 567 bağımsız birimin 331'inin yeniden inşası tamamlandı. Zeytinburnu'nda yıkılan 2 bin 43 bağımsız birimin yerine yapılması öngörülen 4 bin 232 bağımsız biriminden 689'unun inşaatı bitti.

Gaziosmanpaşa'da 3 bin 13 riskli bağımsız birim yıkıldı, 2 bin 460 bağımsız birim de inşa edildi. 2 bin yapının inşaatı devam ediyor.

Orhantepe Mahallesi'ndeki konutlar yıl sonunda teslim edilecek

Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi'nde 6 Şubat'ta yıkılan Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu, çevredeki 10 yapının da risk nedeniyle yıkıldığı bölgedeki çalışmalar da sürüyor.

Rezerv yapı alanı ilan edilen bölgedeki inşaatların yüzde 60'ı tamamlandı, bu yıl sonunda hak sahiplerine konutları ve iş yerleri teslim edilecek.

Kağıthane, Yahya Kemal Mahallesi'nde 22 Nisan'da istinat duvarı çökmesi sonucu yıkılan yapının çevresindeki 713 bağımsız birimi içeren 124 binanın yıkımı da gerçekleştirildi.

İstanbul'da 28 rezerv yapı alanı

İstanbul'da 1506,25 hektar büyüklüğünde yaklaşık 118 bin bağımsız birim içeren 65 riskli alandaki çalışmalar devam ediyor.

Ayrıca, İstanbul genelinde Arnavutköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Sarıyer ve Tuzla'da birer, Başakşehir, Kartal, Küçükçekmece, Pendik ve Sultangazi'de ikişer, Ataşehir ve Zeytinburnu'nda üçer, Esenler'de dört, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı ile 34 bin 500 hektar büyüklüğünde toplam 28 rezerv yapı alanı bulunuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 12 Eylül'de İstanbul'da kentsel dönüşümün yeni yol haritası olan Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşmış, İstanbul'a dair bilgiler vermişti.

Kurum, dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konuttan acil, öncelikli olan 1,5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içerisinde sağlayıp, bu çerçevede 100 bini İstanbul'da olmak üzere her yıl 300 bin konutun dönüşümünü tamamlayacaklarını belirterek, "Yıl içerisinde temeli atılan konutlarla birlikte 25 bini İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecini şu an itibarıyla başlatmış oluyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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