İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu yıl terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonlarda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristeler listesinde yer alan 10 teröristi yakalayarak tarihi bir başarıya imza attı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik koordineli çalışmalarını çok yönlü sürdürüyor.

İstihbarat çalışmaları ile teknik ve fiziki takip sonrası operasyonlarını gerçekleştiren İstanbul polisi, terör örgütü DHKP/C'ye tarihi bir darbe vurdu.

Yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristeler listesinde 1'i "mavi", 1'i "yeşil" ve 8'i "gri" kategoride bulunan 10 terörist yakalandı.

Örgütün sözde bir numarası yakalandı

DHKP/C'nin kurucu elebaşı Dursun Karataş'ın 2008'de ölümünden sonra örgütün elebaşılığına (genel sekreter) getirilen ve İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki "yeşil" kategoride yer alan Ümit İlter, 26 Şubat'ta Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskında yakalandı.

Örgütün sözde bir numarasının binanın üst katındaki küçük gizli bir bölmede ele geçirilmesi, örgüte büyük darbe vurdu.

Aynı operasyonda, "gri" kategoride aranan örgütün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu ile Emel Yeşilırmak ve İbrahim Gökçek de gözaltına alındı.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu saldırganı yakalandı

Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan ve DHKP/C'nin sözde "silahlı propaganda birliği sorumlusu" olan Hatice Ruken Kılıç, 2 Şubat'ta Avcılar'da saklandığı hücre evinde gözaltına alındı.

Kılıç, 10 Ağustos 2015'de Sarıyer'deki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğuna saldırıda bulunmuş ve olay yerinden kaçmıştı.

Yakalanan teröristlerin yerine atananlar da ele geçirildi

Terörist Caferi Sadık Eroğlu'nun yakalanması sonrası sözde Türkiye sorumluluğuna getirilen ve "gri" kategoride yer alan Kamile Kayır, 20 Haziran'da Kağıthane'de örgüt hücresinde ele geçirildi.

"Gri" kategoride bulunan ve DHKP/C'nin sözde "illegal alan" ve "silahlı propaganda birliği" sorumlusu Seval Yaprak, 14 Ekim'de yurt dışına kaçmaya çalışırken Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde akaryakıt istasyonunda tanınmamak için taktığı başörtüsüyle yakalandı.

Yaprak'ın yakalanmasının ardından "gri" kategoride yer alan ve örgütün sözde "silahlı propaganda birliği" sorumluluğuna getirilen Çiğdem Şenyiğit, 4 Kasım'da Ataşehir'de gözaltına alındı.

Şenyiğit, 30 Temmuz 2012'de İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine saldırıda bulunmak için Hırka-i Şerif Camisi'ne girdikten sonra çarşaf giyerek çıktığı esnada eylemde kullanacağı silahla birlikte polis ekiplerince yakalanmıştı.

İstanbul polisinin takibi sonucunda, "gri" kategoride yer alan ve DHKP/C adına sansasyonel eylem hazırlığında bulunan Haydar Alaçam ile örgüt yapılanması kapsamında çıkartılan Yürüyüş dergisi sorumlusu Ali Aracı da gözaltına alındı.

2018'de de aranan 2 DHKP/C'li yakalandı

İçişleri Bakanlığının aranan teröristeler listesinde "yeşil" kategoride yer alan DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Nurhan Yılmaz, 14 Şubat 2018'de Şişli'de örgütün hücre evine düzenlenen operasyonda yakalandı.

"Gri" kategoride yer alan ve örgütün üst düzey sorumlusu Meryem Özsöğüt, 19 Temmuz 2018'de Sarıyer'de hücre evinde gözaltına alındı.

Öte yandan aranan listesindeki teröristlerin yanı sıra kentteki operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesi de gözaltına alındı.

Bu arada, yakalanan Ümit İlter ve Caferi Sadık Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 terörist tutuklandı.

Muhabir: Hüseyin Bağış,Halil Demir