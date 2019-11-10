İstanbul havalimanlarından 88 milyon yolcu uçtu

Ocak-ekim döneminde, Atatürk, İstanbul ve Sabiha Gökçen Uluslararası havalimanlarından 590 bin 556 iç ve dış hat seferi icra edildi. On aylık dönemde, İstanbul'daki tüm havalimanlarından yapılan seferlerle 87 milyon 630 bin 38 yolcu seyahat etti.

İstanbul havalimanlarından 88 milyon yolcu uçtu
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Bu yılın ocak-ekim döneminde toplam 590 bin 556 sefer icra edilen İstanbul'daki tüm havalimanlarından 87 milyon 630 bin 38 yolcu seyahat etti.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Atatürk, İstanbul ve Sabiha Gökçen Uluslararası havalimanlarında bu yılın ocak-ekim ayları arasında, geçen seneye göre yolcu ve sefer artışı kaydedildi.

Atatürk Havalimanı'nda yılın ilk 10 ayında iç hatta 4 milyon 227 bin 132, dış hatta 11 milyon 845 bin 402 yolcu seyahat etti.

Bu dönemde, havalimanından yapılan seferlerle toplam 16 milyon 72 bin 534 kişi geliş-gidiş yaptı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bu yılın ocak-ekim döneminde toplam 29 milyon 764 bin 825 yolcu misafir edildi.

İç hatta 18 milyon 35 bin 324, dış hatta 11 milyon 729 bin 501 yolcu bu havalimanında ağırlandı.

Dünyanın en büyük havacılık merkezlerinden İstanbul Havalimanı da bu yılın 10 aylık döneminde hava trafiği ve yolcu açısından yoğun bir dönemi geride bıraktı.

İstanbul Havalimanı'nda ocak-ekim ayları arasında icra edilen geliş-gidiş seferleriyle toplam 41 milyon 792 bin 679 yolcu seyahat etti.

Yolculardan 10 milyon 157 bin 579'i iç hat, 31 milyon 635 bin 100'ü dış hat seferlerini tercih etti.

Bu dönemde, megakentteki 3 havalimanından iç hatta 32 milyon 420 bin 35, dış hatta 55 milyon 210 bin 3 olmak üzere 87 milyon 630 bin 38 yolcu seyahat etti.

Geçen yılın aynı döneminde Atatürk, İstanbul ve Sabiha Gökçen Uluslararası havalimanlarından 86 milyon 940 bin 295 kişi seyahat ederken bu yılki yolcu artışı 689 bin 743 olarak hesaplandı.

İstanbul Havalimanı'ndan 260 bin 382 sefer

Büyük taşınmanın yapıldığı nisan ayından itibaren sadece özel ve kargo uçuşlarının düzenlendiği Atatürk Havalimanı, ocak-ekim döneminde 132 bin 946 sefere ev sahipliği yaptı. İç hatta 37 bin 430, dış hatta 95 bin 516 sefer bu havalimanından icra edildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, 10 aylık dönemde iç hatlarda 113 bin 489, dış hatlarda 83 bin 739 sefer, bu dönemde yapıldı. Bu havalimanında, ocak-ekim döneminde 197 bin 228 geliş ve gidiş seferi düzenlendi.

İstanbul Havalimanı'ndan 10 ayda toplam 260 bin 382 sefer icra edilirken uçuşların 65 bin 401'i iç hat, 194 bin 981'i dış hatta yapıldı.

Bu yılın ocak-ekim döneminde İstanbul'daki havalimanlarından 590 bin 556 iç ve dış hat seferi düzenlendi.

Geçen yılın aynı dönemde ise İstanbul'dan 587 bin 770 iç ve dış hat seferleri yapıldı.

Bu yıl, geçen senenin aynı dönemine göre sefer artışı 2 bin 786 olarak hesaplandı.

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