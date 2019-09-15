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İstanbul havalimanları 70 milyon yolcuya koşuyor

Bu yılın ocak-ağustos döneminde, İstanbul, Atatürk ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı merkezli 466 bin 906 iç ve dış hat seferiyle 68 milyon 448 bin 359 yolcu taşındı.

İstanbul havalimanları 70 milyon yolcuya koşuyor
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İSTANBUL - AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nda bu yılın ocak-ağustos döneminde iç hatta 4 milyon 227 bin 132 dış hatta 11 milyon 845 bin 402 yolcu misafir edildi.

Nisan ayında ticari seferlere kapatılan söz konusu havalimanında, aynı dönemde toplam 16 milyon 72 bin 534 yolcu seyahat etti.

Yolcu yoğunluğun giderek arttığı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yılın 8 aylık döneminde 23 milyon 500 bin 535 yolcu kullandı.

İç hatta 14 milyon 358 bin 702, dış hatta 9 milyon 141 yolcu bu havalimanından Türkiye'ye geliş gidiş yaptı.

Dünyanın en büyük havalimanlarından olan İstanbul Havalimanı'nda, yaz mevsimini de içine alan 8 aylık dönemde misafir edilen yolcu ve icra edilen seferler açısından yoğunluk dikkati çekti.

Bu dönemde iç hatta 7 milyon 172 bin 324, dış hatta 21 milyon 702 bin 966 olmak üzere toplam 28 milyon 875 bin 290 yolcu ağırlandı.

Böylece ocak-ağustos döneminde İstanbul'daki tüm havalimanlarından iç hatta 25 milyon 758 bin 158, dış hatta 42 milyon 690 bin 201 olmak üzere toplam 68 milyon 448 bin 359 yolcu hizmet aldı.

Geçen senenin aynı döneminde kentteki havalimanlarında 68 milyon 816 bin 32 yolcu ağırlanmıştı.

Türkiye'deki tüm havalimanlarından bu dönemde icra edilen geliş-gidiş seferleriyle seyahat eden yolcu sayısı 139 milyon 918 bin 823 olarak hesaplandı.

Türkiye'ye hava yoluyla gelen yolcunun yaklaşık yüzde 49'unun İstanbul'dan seyahat ettiği görüldü

Uçuşların yüzde 45'i İstanbul'dan

Bu yılın ocak-ağustos döneminde, Atatürk Havalimanı'nda toplam 126 bin 694 sefer yapıldı.

Nisan ayından bu yana sadece kargo ve özel uçuşların icra edildiği havalimanı, 8 aylık söz konusu dönemde iç hatta 35 bin 11, dış hatta 91 bin 683 sefere ev sahipliği yaptı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda ise aynı dönemde 184 bin 106 sefer yapıldı.

İç hatta 46 bin 955, dış hatta 137 bin 151 sefer bu havalimanından icra edildi.

İstanbul Havalimanı'nda ise bu dönemde uçuşlarda da yoğunluk meydana geldi.

İç hatta 90 bin 517, dış hatta 65 bin 589 olmak üzere toplam 156 bin 106 sefer bu yılın 8 aylık döneminde bu havalimanından yapıldı.

Buna göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde İstanbul çıkışlı ve varışlı 466 bin 906 sefer yapıldığı hesaplandı. Geçen yıl aynı dönemde İstanbul'dan 466 bin 842 seferin icra edildiği kaydedilmişti.

Türkiye'deki tüm havalimanlarından bu yıl 8 aylık dönemde icra edilen geliş-gidiş seferleri 1 milyon 38 bin 587 olarak bildirildi.

Ocak-ağustos döneminde Türkiye havalimanları merkezli yapılan tüm seferlerin yaklaşık yüzde 45'inin İstanbul'dan yapıldığı görüldü.

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