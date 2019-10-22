İstanbul Havalimanı kışa hazır

İstanbul Havalimanında kış aylarında olumsuz hava koşullarında uçuş trafiğinin aksamaması, yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak için hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

İstanbul Havalimanı kışa hazır
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - İstanbul Havalimanında kış aylarında olumsuz hava koşullarında uçuş trafiğinin aksamaması, yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak için hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Hizmete girdiği günden bugüne Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan, ülkedeki hava trafiğinin önemli bir bölümünü oluşturan İstanbul Havalimanı, uluslararası havacılıkta cazibe merkezi olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, kış aylarında kötü hava koşullarının uçuş trafiğini etkilememesi için havalimanında eylülden beri çalışmalar yapılırken apron ve pist alanında da gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

"Kış sezonuna hazırız"

İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kış hazırlıklarına eylülde başladıklarını hatırlatırken zafiyet oluşmaması için bütün ekibin yıllık tazeleme eğitimine tabi tutulduğunu söyledi.

Karakış, "Havalimanımızın fonksiyonel olarak işleme devam edecek bütün alanlarında karla mücadele yapacak, havalimanımızı uçuşa kapatmayacak kadar gücümüz var. Bu gücü ayakta tutacak yetişmiş personelimiz mevcut. Bu bağlamda önümüzdeki kış sezonuna hazırız. Havalimanımız herhangi bir uçuş aksaklığına maruz kalmadan operasyonuna devam edecek." dedi.

İGA'nın karla mücadele için 350 civarında personeli bulunduğunu anlatan Karakış, araç sayısının da 150'nin üzerinde olduğunu kaydetti.

"Ülkemizin göğsünü kabartacağız"

Karakış, İstanbul Havalimanı'ndaki kış ayı planlaması için yakın paydaşlarla beraber Toronto, Şikago, Atlanta, Washington, Stockholm, Tromso ve Frankfurt gibi havalimanlarını ziyaret ettiklerini belirterek, "Bu havalimanlarının kış mücadele ekipmanlarını, prensiplerini, prosedürlerini yakından inceledik. Yerinde onlarla da istişare ettik. Sonunda bizim ortaya çıkardığımız kış operasyonununu yönetim prosedürlerini başta işverenimiz ve aslında bizim büyük ağabeyimiz olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile istişare ettik. Yurt dışındaki bu kıymetli havalimanlarının tecrübeli yöneticileriyle de istişare ettik. Sonunda anladık ki bizim planımız, sahaya uygulayacağımız prosedür bizim için en ideali olan ve üzerinde hazırlık yaptığımız, eğitim gördüğümüz prosedür." diye konuştu.

Karakış, "Bu kıştan sonra artık dünya gelip bizi emsal alsın diye yoğun gayretimiz var. Ülkemizin göğsünü kabartacağız. Biz dik duruyoruz bu konuda, inşallah muvaffak olacağız." ifadesini kullandı.

"Günde 200 bin yolcu ağırlanmakta"

Havalimanı Operasyon Kontrol Merkezi Direktörü Fatih Mere de merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Mere, tüm operasyonel faaliyetlerin takip ve koordine edildiği, raporlandığı, acil durumlarda ilk bilginin geldiği ve teyit alındıktan sonra tüm ilgililerle paylaşıldığı, operasyonun sevk ve idare edildiği 3 bin 500 metrekare büyüklüğündeki merkezin dünyada benzerinin az olduğunu dile getirdi.

Yolcu konforu ve uçakların güvenli bir şekilde havalimanında hizmet almasını sağlamak için merkezde kesintisiz çalışma yürüttüklerinin altını çizen Mere, "Burada günlük uçuş operasyonlarının takibi, uçuşların planlanması, uçak ve yolcu konforuna yönelik atılacak adımlar operasyon merkezimizden izlenerek koordine edilmekte. Şu anda günlük yaklaşık bin 300'ün üzerinde trafiğe hizmet verilmekte yaklaşık günde 200 bin yolcu ağırlanmakta." dedi.

Mere, sözlerini şöyle tamamladı:

"Toplamda 7 ada var, operasyona temas eden her noktanın yetkilisi ve temsilcisi var. Uçağın yere teker vurmasıyla birlikte yanaşacağı park pozisyonu, yolcuların alınacağı kapılar açığa yanaşmış olsa bile 'Bus Gate' diye tabir ettiğimiz açık uçak kapılarının planlamaları ve yanaşacak uçağın park yeri fiziki kontrolleri, gelişmiş teknolojiler ve kameralar aracılığıyla buradan yapılıyor. Onun haricinde yolcuların terminale girdiği andan itibaren ekranlarda gördüğü uçuş bilgileri veya hava yollarının hangi kontuarda hizmet ettiğine dair bilgilendirmeler tarafımızdan kontrol edilerek sistemimize işlenmekte. Havalimanı operasyonu sırasında IT (bilgi teknolojisi) dahil elektronik sistemlerin tamamı, mekanik sistemler, elektrik-elektronik ısıtma, soğutma, aydınlatma ve benzeri faaliyetlerin tamamı, güvenlikle ilgili yolcuların hizmet aldığı noktaların takibi, yolcuların konforu açısından bekleme sürelerinin takip edildiği, ilave x-ray ve kontrol noktalarının takip edildiği, yönlendirildiği merkezimiz."

Öte yandan, havalimanında görevli itfaiye erleri de olası olumsuzluklara anında müdahale etmek için zaman zaman tatbikat yapıyor.

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