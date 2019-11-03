İstanbul Havalimanı 1 yılda megapollerin nüfusundan fazla yolcu ağırladı

Geçen yıl 29 Ekim'de yapılan resmi açılışın ardından hizmete başlayan İstanbul Havalimanı'nda, bir yılda icra edilen seferlerle 40 milyon 470 bin 45 kişi seyahat etti.

İstanbul Havalimanı 1 yılda megapollerin nüfusundan fazla yolcu ağırladı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Resmi açılışının ardından geçen bir yılda 40 milyon 470 bin 45 kişinin seyahat ettiği İstanbul Havalimanı, geliş-gidiş yapan yolcu açısından "megapol" olarak nitelendirilen Tokyo, Yeni Delhi, Şanghay, Sao Paulo, Meksiko, Kahire, Pekin, Dakka ile New York gibi büyük kentlerin nüfusunu geride bıraktı.

AA muhabirinin istatistiklerden derlediği bilgiye göre, 29 Ekim 2018'de ilk etabının birinci fazı açılan İstanbul Havalimanı'nın ilk yılında, yolcu ve hava trafiği açısından yoğun bir dönem geride kaldı.

Tarifeli seferlerin yapılmaya başlandığı 31 Ekim 2018'den itibaren kısmi uçuş operasyonlarının icra edildiği havalimanı, Atatürk Havalimanı'ndaki büyük taşınmanın 7 Nisan'da sona ermesiyle tam kapasite hizmet vermeye başladı.

Bir yıllık dönemde, iç hatlarda 9 milyon 872 bin 793, dış hatlarda 30 milyon 597 bin 252 yolcu, "Türkiye'nin zafer anıtı" olarak nitelendirilen havalimanından seyahat etti.

Ağırladığı 40 milyon 470 bin 45 yolcuyla dünyanın havacılık merkezleri arasında yer alan havalimanının, bu dönemde geliş-gidiş yapan yolcu sayısı açısından, "megapol" olarak nitelendirilen büyük kentlerin nüfusunu geride bıraktığı belirlendi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) raporuna göre, dünyanın en kalabalık megakentleri sıralamasında yer alan Japonya'nın başkenti Tokyo'da 37 milyon, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 28 milyon, Çin'in Şanghay kentinde 25 milyon, Brezilya'nın Sao Paulo kenti ile Meksika'nın başkenti Meksiko'da 21 milyon, Mısır'ın başkenti Kahire'de 20 milyon, Hindistan'ın Mumbai kentinde ise 19 milyon kişi yaşıyor.

Sıralamada, 19 milyon kişinin yaşadığı Çin'in başkenti Pekin, Bangladeş'in başkenti Dakka, Japonya'nın Osaka kentini, ABD'nin en büyük megapolü New York 18 milyon kişiyle takip ediyor.

71 saniyede bir uçak

İstanbul Havalimanı'nda, taşınmanın ardından tam kapasiteye geçilen nisan ile eylül ayları arasında, iç hatta 8 milyon 523 bin 6, dış hatta 26 milyon 733 bin 702 yolcu seyahat etti.

Altı ayı kapsayan bu dönemde, toplam 35 milyon 256 bin 708 yolcu havalimanında ağırlandı. Aynı dönemde İstanbul Havalimanı'ndan iç hatta 54 bin 848 dış hatta 164 bin 957 olmak üzere toplam 219 bin 805 sefer icra edildi.

İniş-kalkış yapılan uçakların zamana göre trafik sıklığı açısında çok yoğun bir dönemi başarıyla tamamlayan İstanbul Havalimanı'ndan, nisan-eylül arasında ortalama her 71 saniyede bir uçağın geliş-gidiş yaptığı hesaplandı.

Bu dönemde havalimanı merkezli icra edilen seferler dikkate alındığında bir uçakta seyahat eden yolcu ortalamasının 160 olduğu belirlendi.

Muhabir: İzzet Taşkıran


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