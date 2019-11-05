'İstanbul dev projeyle 'kruvaziyer'in merkezi olacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 'Yenikapı Kruvaziyer Limanı Projesi'nde ihaleyi gelecek yıl tamamlayıp, limanı kısa sürede hizmete almayı planlıyoruz.' dedi.

'İstanbul dev projeyle 'kruvaziyer'in merkezi olacak'
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Isparta Düğün Salonları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer alan Yenikapı Kruvaziyer Limanı Projesi'nde ihaleyi gelecek yıl tamamlayıp, limanı kısa sürede hizmete almayı planladıklarını belirterek, "Limanın hizmete girmesiyle İstanbul kruvaziyer turizminde başlangıç ve bitiş noktası haline gelecek." dedi.

Turhan, AA muhabirine, uluslararası alanda özellikle son yıllarda alternatif tatil arayışı içinde olanların tercih ettiği kruvaziyer turizminin, kısa zamanda pek çok farklı ülke ve şehri görebilmenin yanı sıra konforlu konaklama imkanı sunduğunu söyledi.

Kruvaziyer turizminin dünya turizminin yüzde 2'sini oluşturduğunu ifade eden Turhan, "Bu değer bize bu alanda büyük bir potansiyel olduğunu göstermektedir. Ülkemizde kruvaziyer turizmi, 2003'ten 2009'a kadar yıllık ortalama yüzde 23'lük büyüme gösterdi." diye konuştu.

"Limanlarımıza uğrayan kruvaziyer gemi sayısı arttı"

Turhan, 2009'da dünyada yaşanan ekonomik krizden kruvaziyer turizminin de olumsuz etkilendiğini anımsatarak, 2010'dan itibaren toparlanma sürecine giren bu turizm dalının 2013'te 2 milyon 240 bin yolcuyla Türkiye'deki en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelerin kruvaziyer firmalarının rotalarını yeniden Türkiye'ye çevirmelerini sağladığını anlatan Turhan, şöyle konuştu:

"2019 yılı başından itibaren limanlarımıza uğrayan kruvaziyer gemi sayısında tekrar artış gözlendi. Bu olumlu rüzgarı yakalamışken ülkemizi cazip destinasyon merkezine çevirmek stratejik açıdan büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda yapılması planlanan Yenikapı Kruvaziyer Limanı artan pazar potansiyeli karşısında gelecek olan talepleri karşılamada ülkemizin elini güçlendirecektir. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer alan Yenikapı Kruvaziyer Limanı Projesi'nde ihaleyi gelecek yıl tamamlayıp, limanı kısa sürede hizmete almayı planlıyoruz. Ülkemizdeki kruvaziyer yolcu kapasitesini yaklaşık 3 milyon yolcuya çıkarmayı hedefliyoruz."

"İstanbul kruvaziyerde merkez haline gelecek"

Proje kapsamında 8 kruvaziyer gemisinin aynı anda yanaşabileceği toplam 3 bin metrelik rıhtım, 30 bin metrekarelik yolcu salonu, 120 bin metrekarelik dolguyla deniz terminali oluşturulmasının planlandığı bilgisini veren Turhan, "Limanın hizmete girmesiyle İstanbul kruvaziyer turizminde başlangıç ve bitiş noktası haline gelecek. Yenikapı'ya kruvaziyer liman yapımını talep eden firmaların, bu limanla Türkiye'ye 2,5-3 milyon kruvaziyer gemi yolcusu getirme fırsatları bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Turhan, limanın İstanbul'un turizm potansiyeline katkı sağlayacağını vurgulayarak, projenin hizmete girmesiyle İstanbul'un kruvaziyer turizminde dünyada önemli bir merkez haline geleceğini kaydetti.

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