İstanbul bu hafta 'kültür-sanat'a doyacak

İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.

İstanbul bu hafta 'kültür-sanat'a doyacak
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.

İKSV tarafından düzenlenen ve 14 Eylül'de başlayan "16. İstanbul Bienali", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin Tophane'deki yeni binasının yanı sıra Pera Müzesi ve Büyükada'daki farklı mekanlarda sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Türkiye'den 8 sanatçının katıldığı bienalde, 25 ülkeden 56 sanatçının 220'den fazla eseri sergileniyor.

Şehir Tiyatrolarında bu hafta 9 oyun sahnelenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında bu hafta 9 oyun sahnelenecek.

Program kapsamında Noel Coward'ın yazdığı, Vasfi Rıza Zobu'nun sahneye uyarladığı "Ben Çağırmadım" oyunu 16, 17, 18 ve 19 Ekim'de Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesinde, Elçin Atamgüç, Defne Gürmen, Vildan Gürelman ve Zafer Kırşan'ın rol aldığı "Geç Kalanlar" 16, 17, 18 ve 19 Ekim'de Gaziosmanpaşa Sahnesinde tiyatroseverlerle buluşacak.

Şehir Tiyatrolarının bu sezonki yeni oyunlarından "İki Efendi'nin Kuşağı" 16, 17, 18, 19, 23 ve 24 Ekim'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde, Cem Karakaya ve Derya Yıldırım'ın sahnelediği "Matruşka" oyunu ise 16, 17, 18 ve 19 Ekim'de Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde ve 23 Ekim'de de Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesinde izlenebilecek.

İbnürrefik Ahmet Sekizinci'nin oyunu olan "Hisse-i Şayia (Bir Evlilik Komedisi)" 16, 17, 18, 19, 23, 24 ve 25 Ekim'de Kağıthane Sadabad Sahnesinde, bu hafta tüm biletleri tükenen, Rusya'daki devrimden sonra bir Batı ülkesine kaçan Rus asilzadesi Ouratieff çiftinin hayatını ele alan oyun "Şahane Züğürtler" 16, 17, 18 ve 19 Ekim'de Ümraniye Sahnesinde gösterilecek.

Mert Turak'ın tek başına performans sergilediği "Karıncalar-Bir Savaş Vardı" 16, 17, 18, 19 Ekim'de Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesinde, Aslı İçözü'nün yönettiği "Uzlaşma" 16, 17, 18 ve 19 Ekim'de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesinde, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Naşit Özcan'ın yaşamından kesitler sunan oyun "Komik-i Şehir Naşit Bey" 17, 18 ve 19 Ekim'de Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesinde izlenebilecek.

Devlet Tiyatroları

İstanbul Devlet Tiyatrolarında ise bu hafta "Turta Girmemiş Orman" ve "Keloğlan Keleşoğlan" çocuk oyunlarının yanı sıra Jennifer Haley'in kaleme aldığı "Kaçış 3- Kıyamete Çağrı" bugün, 15, 16, 17, 18 ve 19 Ekim'de Üsküdar Tekel Sahnesinde, "Sahibinin Sesi" bugün Cevahir Sahnelerinde, "Bir Nefes Dede Korkut" yarın, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 Ekim'de Üsküdar Stüdyo Sahnede, "Bayrak" 15, 16, 17, 18 ve 19 Ekim'de Mecidiyeköy Büyük Sahnede, "Kosovalı Peer Gynt" 15, 16, 17, 18 ve 19 Ekim'de Cevahir Sahneleri Salon 1'de izlenebilecek.

"Düdüklüde Kıymalı Bamya" 17, 18, 19 ve 20 Ekim'de Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezinde, Necip Fazıl Kısakürek'in eseri "Reis Bey" 18, 19 ve 20 Ekim'de Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde, "Meraklısı için 'Öyle Bir Hikaye'" ise 18 Ekim'de Garibaldi Salon 2'de sahnelenecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi etkinlikleri kapsamında, gezgin bir şövalye olmaya karar veren Don Kişot'un, yaveri Sancho Panza ile şehre doğru çıktıkları yolculuğa odaklanan "Don Kişot" adlı eser de 15, 16, 18 ve 18 Ekim'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operasında izlenime sunulacak.

Hem aktör hem çevirmen kimliğiyle yoğun bir Shakespeare mesaisi olan Haluk Bilginer, Shakespeare'in "trajedisini kendi elleriyle çizen" kahramanı "Kral Lear"ı yarın Zorlu PSM'de oynayacak.

"4. Kadıköy Tiyatro Şenliği" Alman Filozof Friedrich Nietzsche'nin "Böyle Buyurdu Zerdüşt" kitabından uyarlanan aynı isimli oyunla 15 Ekim'de perdelerini açacak.

İstanbul Komedi Festivali bugün başlıyor

İstanbul Komedi Festivali ise Cem Yılmaz'ın soru-cevap gösterisiyle bu akşam Babylon'da başlayacak. 3 Kasım'a kadar devam edecek festivale, aralarında Barbaros Uzunöner, Burak Aksak, Mustafa Sağır, Alpay Erdem, Ezo Sunal, Bülent Çatar, Tuna Kalınsaz, Gül Sunal, Sedef İybar, Doğu Demirkol ve Alper Kul'un bulunduğu birçok isim konuk olacak.

Konserler

2019 - 2020 kültür sanat sezonunu açan Cemal Reşit Rey Konser Salonu 15 Ekim'de Charlie Siem ve Caroline Jaya-Ratnam, 16 Ekim'de Stanley Clarke Band, 20 Ekim'de ise Portekizli Fado sanatçısı Cristina Branco'yu konuk edecek.

Müziğe 18 yaşında Paris'te başlayan ve ilk albümüyle "En İyi Albüm" dalında "Prix Constantin" sahibi olan Hindi Zahra 16 Ekim'de Zorlu PSM'de konser verecek.

Bu yıl 130'dan fazla yerli ve yabancı sanatçının performanslarıyla 36 ayrı mekanda gerçekleştirilecek "29. Akbank Caz Festivali", Serhan Erkol, NES ve Vaudou Game konserleriyle 17 Ekim'de başlayacak. Festival kapsamında "Art Ensemble of Chicago" da 18 Ekim'de İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 2019-2020 sezonunun açılışını 17 Ekim akşamı klasik müziğin yıldızlarından Ray Chen ile gerçekleştirecek. Yeni sezonda da zengin bir programla klasik müzik dinleyicisine ulaşacak olan BİFO, sanat yönetmeni ve sürekli şefi Sascha Goetzel yönetiminde klasik müziğin yıldızlarını ağırlarken, konuk şeflerle de konserler gerçekleştirecek.

Ayarlanabilir mikrotonal gitarın mucidi, müzisyen, besteci ve akademisyen Tolgahan Çoğulu ile çift saplı bağlama icracısı Sinan Ayyıldız da 19 Ekim'de Arter'de konser verecek.

Söyleşi, paneller ve sergiler

Prof. Dr. Osman Kemal Kayra, Üsküdar Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında her salı ve perşembe günleri "Dil, Kültür ve Tasavvuf Sohbetleri"yle Üsküdar Balaban Tekkesi ve Kültür Evinde olacak.

Türk Edebiyatı Vakfında tarihçi, yazar İhsan Fazlıoğlu, 16 Ekim'de "Orta'yı Ortak Kılmak: Bir Arada Olmanın Metafiziği Üzerine" başlıklı söyleşiye konuk olurken, 19 Ekim'de de "Yaşayan Dede Korkut: Prof. Dr. Nimetullah Hafız" başlıklı bir panel vakfın etkinlikleri arasında yer alacak.nadolu Ajansının bu yıl beşincisini düzenlediği Istanbul Photo Awards 2019 yarışmasının ikinci sergisi Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası (Şişhane) sergi salonunda açılacak. Yarışmada ödül alan fotoğraflar 17 Ekim'den itibaren bir ay süre ile ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Modern Sinema'da "Korku & Fantastik Festivali", "Eyes Without a Face" filmiyle 17 Ekim'de başlayacak.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün zengin el yazması koleksiyonundan bir seçkiyi izleyiciyle buluşturan "Hafıza-i Beşer" sergisi, 17 Ekim'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bakan müjdeyi verdi! Aylık 650 lira maaş verilecek
Isparta'daki Köyün kaderi "karanfil"le değişti
ISPARTA'DA YALITIM UZMANINDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
Dijital oyunlardaki "İslamofobik mesajları" ortaya çıkarıyorlar
Lezzetli balık menüleriyle Gözde Balık Evi
TED Isparta anaokulu minikleri kışlık hazırlığını yaptı
Trabzon'daki toplantıda Isparta Gülü'ne dikkat çekildi
Isparta dahil 9 ilde FETÖ operasyonu!
Isparta'da anız yaktığı sırada giysileri tutuşan kadın öldü
​Vali Seymenoğlu Davraz’da İncelemelerde Bulundu
Isparta'da (TAMP) koordinasyon toplantısı
Isparta'da operasyon! otobüste yakalandı
Eğirdir'de Park ve Bahçeler Kışa Hazırlanıyor
​Rektör Çarıkçı’nın “Barış Pınarı Harekatı” İçin Mesajı
Isparta'da bel ağrıları için önemli bilgilendirme
Isparta Belediyesinden önemli duyuru! ''ihbar edin''
Isparta Belediye Başkanı ''Barış Pınarı'' harekatı mesajı
F Klavye Dünya Şampiyonu SDÜ'ye yerleşti
Isparta'da Fetih Suresi okundu
​Erdoğan'dan ikinci talimat geldi! Milyonlarca çalışana müjde
Atık Piller Çöp Değildir
Isparta'da narkotik operasyon!
4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı
Yılın Başarılı Genç Kardiyoloğu SDÜ’den
Isparta'da adres değişikliği duyurusu yapıldı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Önlenebilir körlük nedenlerinde ilk sırayı 'katarakt' alıyorÖnlenebilir körlük nedenlerinde ilk sırayı 'katarakt' alıyor08 Ekim 2019
A Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçik'e destekA Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçik'e destek10 Ekim 2019
Rasulayn'da aşiretler YPG/PKK'ya başkaldırdıRasulayn'da aşiretler YPG/PKK'ya başkaldırdı10 Ekim 2019
'Akıllı kutu' ile can kayıplarının önüne geçilecek'Akıllı kutu' ile can kayıplarının önüne geçilecek08 Ekim 2019
Adanaspor'da Levent Eriş'le yollar ayrıldıAdanaspor'da Levent Eriş'le yollar ayrıldı10 Ekim 2019
Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!Isparta spor'un kombine biletleri kız öğrencilerine ücretsiz!08 Ekim 2019
Isparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliğiIsparta'da Meme Kanseri farkındalık ayı etkinliği06 Ekim 2019
Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!Isparta'da 24 saat açık AVM 32 By Bakkal!08 Ekim 2019
Isparta'da adres değişikliği duyurusu yapıldıIsparta'da adres değişikliği duyurusu yapıldı09 Ekim 2019
4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı09 Ekim 2019
Alfa Romeo Giulia performans ödülü aldıAlfa Romeo Giulia performans ödülü aldı11 Ekim 2019
Isparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı YapıldıIsparta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı08 Ekim 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu, elma dağıttıIsparta Valisi Seymenoğlu, elma dağıttı08 Ekim 2019
Isparta'da bel ağrıları için önemli bilgilendirmeIsparta'da bel ağrıları için önemli bilgilendirme10 Ekim 2019
BAKA 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADIBAKA 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMINI AÇIKLADI07 Ekim 2019
Ulaşımda konfor için yolda kalan evlerin yıkımları devam ediyorUlaşımda konfor için yolda kalan evlerin yıkımları devam ediyor07 Ekim 2019
Isparta Belediyesinden önemli duyuru! ''ihbar edin''Isparta Belediyesinden önemli duyuru! ''ihbar edin''10 Ekim 2019
Isparta'da Hünnap Bahçesine Çiftçi İnceleme Gezisi Isparta'da Hünnap Bahçesine Çiftçi İnceleme Gezisi 08 Ekim 2019
Yedi ayda beşinci muhtar göreve geldiYedi ayda beşinci muhtar göreve geldi07 Ekim 2019
Tıbbi Aromatik Bitkiler Sektör Analiz Toplantısı YapıldıTıbbi Aromatik Bitkiler Sektör Analiz Toplantısı Yapıldı07 Ekim 2019