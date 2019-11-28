İsrail hapishanelerinde 1967'den beri 222 Filistinli şehit oldu

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulardan 67'si tıbbi ihmal, 75'i gözaltına alındıktan sonra kasten öldürülme, 7'si hapishanede doğrudan ateş açılma ve 73'ü işkence sonucu hayatını kaybetti.

İsrail hapishanelerinde 1967'den beri 222 Filistinli şehit oldu
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Isparta Düğün Salonları

RAMALLAH - İsrail hapishanesinde 17 yıl tutuklu kalan kanser hastası Filistinli Sami Ebu Diyak'ın hayatını kaybetmesiyle 1967'den bu yana İsrail cezaevlerinde yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 222'ye ulaştı.

Filistin Esirler Cemiyetine göre, İsrail hapishanelerinde ihmaller ve ihlaller dolayısıyla hayatını kaybeden Filistinli tutukluların ilki 1967 yılında Ahmed Nuveyri'ydi.

İsrail hapishanelerinde 1967'den bu yana 67'si tıbbi ihmal, 75'i gözaltına alındıktan sonra kasten öldürülme, 7'si hapishanede doğrudan ateş açılma ve 73'ü işkence sonucu 222 Filistinli şehit oldu.

Bu yıl Ebu Diyak'ın yanı sıra 4 Filistinli tutuklu; Faris Barud, Ömer Avni Yunus, Nassar Takatka ve Bessam es-Sayih, İsrail hapishanelerinde çeşitli nedenlerle yaşamını yitirdi.

Ebu Diyak 4 yıldır kanser hastasıydı

İsrail'in Remle Cezaevi Hastanesi'nde salı günü hayatını kaybeden 37 yaşındaki Ebu Diyak, 2002'de "İsrail askerlerine ve Yahudi yerleşimcilere karşı silahlı eylemde bulunmak" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

17 yıldır İsrail hapishanelerinde tutulan Ebu Diyak, son 4 yıldır bağırsak kanserinden muzdaripti.

İnsan hakları kuruluşlarına göre, 4 yıl önce Rimon Hapishanesi'nde bulunduğu sırada karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Ebu Diyak, bağırsağında kanserli kitle tespit edilmesi üzerine ameliyata alındı.

Karnında da kitle bulunduğu teşhis edilen Ebu Diyak ağrıları nedeniyle uyuyamıyor ve yemek yiyemiyordu. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ebu Diyak, özel bakıma ihtiyacı olmasına rağmen tıbbi ihmale maruz bırakıldı.

Gözaltına alındığı 2002'den bu yana İsrail hapishanelerinde tutulan Ebu Diyak'ın hakkında 3 müebbet ve 30 yıl hapis cezası bulunuyordu.

İsrail hapishanelerindeki tıbbi ihmal can alıyor

Faris Barud ise bir Yahudi yerleşimciyi öldürdüğü suçlamasıyla 1991'de İsrail güçlerince gözaltına alındı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Gözaltına alındığı tarihten itibaren 28 yıl boyunca İsrail'in güneyindeki Rimon Hapishanesi'nde tutulan 51 yaşındaki Barud, 6 Şubat'ta sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otopsi sonuçları, Barud'un son yıllarda açık şekilde tıbbi ihmale maruz kaldığını ortaya çıkardı.

Yaralı olarak gözaltına alındı

Filistinli Ömer Avni Yunus, 20 Nisan'da işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla İsrail güçleri tarafından vurularak gözaltına alındı.

Vurulmasının ardından ağır yaralı olarak Tel Aviv yakınlarındaki bir hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Yunus, bir hafta sonra 27 Nisan'da şehit oldu.

Takatka işkence sonucu yaşamını yitirdi

Batı Şeria'nın Beytullahim kentine bağlı Beyt Fecr beldesindeki evinden haziran ayında İsrail güçlerince gözaltına alınan Filistinli Nassar Takatka önce sorgu merkezlerine nakledildi.

İsrail'in Remle kentindeki Nitzan Cezaevi'nde tutuklu bulunan 31 yaşındaki Takatka da 16 Temmuz'da işkence sonucu şehit oldu.

Filistinli tutuklunun ölümünün ardından Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada Filistinli tutukluların ifadelerine göre, Takatka'nın sağlık durumunun sorgu sırasında maruz kaldığı işkenceler sonrası kötüleştiği belirtildi.

Açıklamada, Takatka'nın Megiddo Cezaevi'nde hücre hapsine alındığı ve yatağa bağlanarak ağır bir şekilde darbedildiği aktarıldı.

Takatka'nın ailesi, ilk kez tutuklanan Takatka'nın herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığını açıkladı.

Filistinli tutuklu Sayih de kanser hastasıydı

Filistinli Bessam es-Sayih Ekim 2015'te Nablus kentinde eşi Muna Ebubekir'in duruşmasına gitmeye çalıştığı sırada "İsrailli bir subay ile eşini öldürme eylemine karışma" suçlamasıyla İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

İsrail hapishanesinde 4 yıl boyunca tutuklu bulunan Sayih'e kemik ve ilik kanserinin yanı sıra kronik akciğer iltihabı teşhisi konuldu.

Kalp kaslarında zayıflık olan, yürüme ve konuşmada zorluk çeken 47 yaşındaki Sayih, 12 Ağustos'ta İsrail'in Beer Yakov beldesindeki Assaf Harofeh Hastanesi'ne nakledildi. Sayih, 8 Eylül'de tedavi için kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

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