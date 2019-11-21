İsrail Batı Şeria'daki işgalini Yahudi yerleşim birimleriyle derinleştiriyor

İşgalin boyutlarını son yıllarda giderek arttıran İsrail, Batı Şeria topraklarının yüzde 51,6'sını ele geçirdi.

İsrail Batı Şeria'daki işgalini Yahudi yerleşim birimleriyle derinleştiriyor
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Isparta Düğün Salonları

RAMALLAH - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 18 Kasım'da yaptığı "Batı Şeria'da yer alan yerleşim birimlerinin artık yasa dışı olarak görülmeyeceği" yönündeki açıklamaları, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine yol açtı.

ABD'nin kararı, Filistin hükümeti ve halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Filistinliler kararı, "ABD, İsrail'e daha çok toprak çalması için yeşil ışık yaktı" şeklinde değerlendiriyor.

Filistin yönetimi, ABD'nin kararının "kanunsuz ve uluslararası hukuka aykırı" olduğunu belirterek, uluslararası kuruluşları ABD'ye tepki göstermeye çağırdı.

Söz konusu karara Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin yanı sıra, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği gibi uluslararası kuruluşlar tepki gösterdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville yaptığı açıklamada, "Bir devletin siyasi duruşunun değişmesi, uluslararası hukuku veya Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin kararlarını etkilemez." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail adım adım Batı Şeria’yı ele geçiriyor

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Müzakere Birimi, İsrail'in 2018 itibariyle Batı Şeria topraklarının yüzde 51,6'sını ele geçirdiğini açıkladı.

Müzakere Birimi açıklamasına göre, Batı Şeria topraklarının yüzde 9,3'ünde İsrail yerleşimleri bulunuyor. Bu yerleşim yerlerine yapılan özel yol ağı, bölgenin yüzde 2,3'ünü kaplıyor. İsrail, biri Kudüs'te olmak üzere Batı Şeria'da 26 sanayi bölgesi inşa etti.

İsrail, Batı Şeria topraklarının yüzde 20'sini ise "devlet arazisi" olarak kontrol ediyor. Bu arazinin yüzde 94'ünde İsrail ordusunun üsleri bulunuyor.

Yahudi yerleşimciler

Filistin İstatistik Kurumunun açıkladığı bilgilere göre de Batı Şeria'da 2018'de yeni yerleşim yerleri inşa eden İsrail, bölgede işgali daha da derinleştiriyor.

Batı Şeria'da 9 bin 300'den fazla ev inşa edilmesini kararlaştıran ve 9 yeni yerleşim biriminin inşasına başlayan İsrail, Ayrım Duvarı ile bölgenin yüzde 12'sini çevreleyerek Filistinlilerin diğer bölgelere geçişini engelliyor.

Yerel kaynaklara göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs ile çevresinde 640 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Batı Şeria'nın toplam nüfusunun 3 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

İsrail tarafından kapatılan Harita Derneği Eski Müdürü ve Yahudi Yerleşim Birimleri Uzmanı Halil Tüfekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Yahudi yerleşim yeri projesine 1979 yılında başladığını söyledi.

Söz konusu projeyle 1 milyon Yahudi yerleşimcinin Batı Şeria'da iskan edilmesinin hedeflendiğini belirten Tüfekçi, İsrail'in inşa ettiği yerleşim birimleri ve yolları oldubittiye getirerek kabul ettirmeye çalıştığını ifade etti.

Tüfekçi, İsrail'in Batı Şeria bölgesinin yarısından fazlasında etkili olduğuna işaret ederek, "ABD'nin yeşil ışık yaktığı İsrail yerleşimleri meşrulaştırarak burada İsrail kanunlarını uygulamak istiyor." dedi.

Muhabir: Nour Mahd Ali Abu Aisha,Qays Abu Samra,Çağrı Koşak

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