ISPARTA - Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheli, adliyeye çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan iki zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 19'a yükseldi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli, adliyeye gönderildi.
Polisin, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, belirlenen 13 adrese 17 Eylül'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 17 zanlı yakalanmıştı.