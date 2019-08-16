ISPARTA (AA) - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde silahla 3 kişiyi öldürdükten sonra gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan R.D, adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Köy muhtarı Ayşe Adıgüzel, Asiye ile Orhan Aydoğmuş'un cenazeleri ise yakınları tarafından Yalvaç Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Çetince köyüne getirilen cenazeler, kılınan namazın adından aile kabristanlığına defnedildi.

Bahtiyar köyü muhtarı Necati Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, öldürülen köy muhtarının daha önce üç dönem muhtarlık yaptığını söyledi.

Muhtar Ayşe Adıgüzel'in merhametli biri olduğunu aktaran Çoşkun, "31 Mart'taki seçimlerde seçilen arkadaşımız istifa etti, seçim yenilendi. Muhtarlık bu hanımefendiye nasip oldu. Olay yerine aile kavgasını yatıştırmaya, aileleri barıştırmaya gitmiş." dedi.

Antalya'dan Isparta'nın Yalvaç ilçesine gelen R.D, dün tartıştığı dini nikahlı eşini, kayınpederini ve köy muhtarını öldürmüştü. Olay yerinden kaçan R.D. jandarma ekiplerince Gelendost ilçesinde yakalanmıştı.