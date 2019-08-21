ISPARTA - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hint keneviri ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Beyköy köyü mevkisinde yapılan operasyonda, O.Y.Y ve Y.D, suçüstü yakalandı.
Operasyonda, 30 gram kubar esrar, 25 kök Hint keneviri, esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Y.Y ve Y.D, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.