ISPARTA - Isparta'nın Senirkent ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Senirkent ilçe merkezi ve Uluğbey köyünde piyasaya sürülmek üzere kaçak içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 bin 13 litre kaçak şarap, 40 litre kaçak rakı, 1 kilogram anason, 5 kilogram sodyum bikarbonat ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili E.E, İ.K, E.D, V.G. ve E.A. gözaltına alındı.