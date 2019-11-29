İspanyol esintisiyle mutlu aşkın hikayesi: Sevil Berberi

Devlet Opera ve Balesi, 2019-2020 sanat sezonunun büyük prodüksiyonlarından, İtalyan besteci Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi" eserini sanatseverler ile buluşturmaya hazırlanıyor.

İspanyol esintisiyle mutlu aşkın hikayesi: Sevil Berberi
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Rossini'nin en önemli besteleri arasında bulunan ve ilk kez 1816'da sahnelenen Sevil Berberi, 20 yıl aradan sonra ilk kez Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde sahnelenecek.

Ayşe Dağıstanlı Parlar'ın rejisörlüğünü yaptığı eserin orkestra şefliğini, dönüşümlü olarak Antonio Pirolli ve Murat Cem Orhan üstlenecek.

AA muhabirine eserin provaları sırasında bilgi veren rejisör Parlar, Ankara Devlet Opera ve Balesi'ndeki ilk rejisörlük deneyimi nedeniyle heyecanlı olduğunu söyledi.

2018'de İtalya'nın prestijli sahnelerinden Arena di Verona'da Sevil Berberi prodüksiyonun rejisör yardımcılığı görevini yürütürken, DOB Genel Müdürü tenor Murat Karahan'ın Turandot'da başrolde oynadığını anlatan Parlar, Karahan'ın bu eserin yönetmenliğini kendisine teklif ettiğinde çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Parlar, Fransız oyun yazarı Beaumarchais'nin Figaro temalı üçlemesinin ilki olan Sevil Berberi'ni seyircinin fantastik sahnelemeyle izleyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Oyunu kostümlerle ışıkla dekorla renklendirdik. Klasik oyunun dışına çok çıkmadan renk kattık. İspanya'nın Sevilla şehrinde geçiyor eser. Bartolo Rosina'nın güzelliğini kimseye göstermek istemediği için bu karakterimiz evde kendisini kapalı tutuyor. Aşık olduğu kontu görene kadar. Rosina'yı merkeze aldım ve kapalı tutulduğu evi kötü bir yer olarak değil masal dünyası ve bebek evini andıran bir dekorla destekledik. Rosina aşkına kavuşunca, özgürlüğüne de kavuşmuş olacak. Fransız Devrimi'nin özgürlük ateşine vurgu yapıyor Sevil Berberi. Rosina, aşkı sayesinde özgürlüğüne kavuşuyor."

Sevil Berberi'nin, solistler üzerine kurulu bir eser olduğunu vurgulayan Parlar, Fransız Devrimi'ndeki her sosyal statü örneğinin eserde görüldüğünü, bunu sahneye taşımak için de çok başarılı bir sanatçı kadrosu ile çalıştıklarını söyledi.

Kıvrak zekalı Avrupa edebiyatının önemli karakteri: Figaro

Figaro rolüne hayat veren bariton Cem Beran Sertkaya, canlandırdığı karakterin, Avrupa edebiyatında çok sık kullanıldığını, zekasıyla Avrupa burjuvazisini alt eden, soylu sınıfı dize getiren bir karakter olduğunu söyledi.

"Figaro İspanya'da bir berber. Kontun sevdiği bir kız var Rosina. Bartolo'nun Rosina için kötü emelleri var. Figaro'nun kıvrak zekasının yardımıyla kont bir şekilde Rosina ile evleniyor. Komik bir dili var eserin. Bize düşen görev eseri layıkıyla sahnelemek olacak." diyen Sertkaya, esere iki ay gibi kısa bir sürede keyifli bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Figaro'yu canlandırmanın her baritonun hayali olduğunu söyleyen Sertkaya, "Özellikle bu eseri Ankara seyircisinin yakından takip etmesini istiyoruz. Ankara operasını seyircilerimiz hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Biz, çok eğleniyoruz onlar da eğlenecekler." diye konuştu.

Porselen bebek aşkına kavuşacak

Dottor Bartolo rolünü canlandıracak Umut Kosman, bariton sesiyle genellikle yüksek basları söyleyen bir karaktere ses vereceği için kariyeri adına böylesine önemli bir eserde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Rosina rolünde izleyicilerin karşısına çıkacak Görkem Ezgi Yıldırım da, "Rejisörümüzün ele alış penceresinden bakarak anlatacak olursam, hapiste olan bir kuş gibi yaşantısı var başta. Porselen bebek gibi cansız halinden, özgürlüğe kavuşmasını anlatıyoruz. Oynarken keyif alıyoruz, izleyicilerimiz de seyrederken büyük zevk alacaklardır diye umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

30 Kasım'da seyirciyle buluşacak

İki perdelik eser, renkli İspanyol kıyafetleri ve peri masalını andıran bir dekorla sahneleniyor.

Kont Almaviva'nın Madrid'de gördüğü ve aşık olduğu güzel Rosina için Sevil'e gelmesi, eski berberi Figaro'nun yardımları ile Rosina'ya ulaşmaya çalışması ile başlayan eserde, Rosina'nın vasisi Don Bartolo'nun, kızın servetine konmak için onunla evlenmeyi planlaması ve gelişen olaylar konu ediliyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu eşliğinde, "Figaro" rolünü dönüşümlü olarak Cem Beran Sertkaya ve Faik Mansuroğlu; "Rosina"yı Görkem Ezgi Yıldırım, Seda Aracı Ayazlı, Esra Çetiner, Aslı Kıyıcı; "Kont Almaviva"yı Barış Yanç, Ahmet Baykara, Emre Akkuş ve Ali Can Akyıldız; "Don Basilio" rolünü Mehmet Yılmaz, Özgür Savaş Gençtürk, Erdem Baydar ve Yiğitcan Tatlıoğlu, "Dottor Bartolo" rolünü Umut Kosman ve Emre Uluocak, "Berta"yı Zeliha Kökçek ve Evren Gökoğlu; "Fiorello" rolünü de Noyan Coşgun ve Mert Özdemir canlandıracak.

Eserin prömiyeri, 30 Kasım'da Opera Sahnesi'nde yapılacak.

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