İSTANBUL (AA) - Türkiye’de nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılmasını amacıyla yürütülen Mahir Eller projesi, İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) düzenlenen farkındalık toplantısında işverenlere tanıtıldı.



İstanbul Sanayi Odası (İSO) açıklamasına göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında ve İstanbul ilinde İSO iş birliğinde yürütülen Mahir Eller Projesi kapsamında nitelikli çalışan ve verimli üretim elde etmek amacıyla OSB’lerde ve sanayi bölgelerinde farkındalık toplantıları sürdürülüyor.



Projenin, mesleki yeterlilik ve belgelendirme konusunda İstanbul’daki en son farkındalık toplantısı İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlendi.



Bugüne kadar 81 ilin 78’inde 50 bine yakın adaya sınav ve belgelendirme hizmeti veren TOBB MEYBEM AŞ. Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri, İstanbul Dudullu OSB’de gerçekleştirilen farkındalık toplantısında Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) sınav ve belgelendirme süreçleri hakkında bilgi verdi.



Toplantıya katılan ve Dudullu OSB’de faaliyet gösteren işverenler, MYK mevzuatı, sınav planlamasına geçilmeden önce yapılması gerekenler, sınav prosedürü ve adayların başvuru süreçleri gibi konularda bilgi edindi.







- "İş gücü piyasalarının yeniden şekillenen ihtiyaçlarına uygun meslekler belirleniyor"





Açıklamada, toplantıdaki ifadelerine yer verilen İSO Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Dolgan, özel sektörün ihtiyaçlarının yeniden belirlendiği mevcut ortamda sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışan açığını giderici çalışmaların büyük önem taşıdığını dile getirdi.



İSO olarak sanayicilerin aradıkları nitelikli elemanların yetişmesine katkı sağlamak adına yürütülen çalışmalara "Mahir Eller" projesi ile devam edildiğini belirten Dolgan, "Mesleki yeterlilik sistemi gerek çalışanların gerekse işverenlerin iş gücü piyasasından beklentilerini karşılamaya hizmet ediyor. Sistem aracılığıyla iş gücü piyasalarının yeniden şekillenen ihtiyaçlarına uygun meslekler belirleniyor. Bu mesleklerde çalışan ya da çalışmak isteyen kişilerin sahip olması gereken standart bilgi ve beceri düzeyleri tespit ve tescil ediliyor." ifadelerini kullandı.







- "MYK Belgesi 117 meslekte zorunlu"





MEYBEM Genel Müdürü Ahmet Saygın Baban ise 117 meslekte MYK belgesinin zorunlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:





"Toplantılara katılan işverenlerimizi, çalışanının ve üretim kalitesinin niteliğine değer veren, iş güvenliğine duyarlı iş dünyası temsilcileri olarak belgelendirme sürecine teşvik ediyoruz. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu gereğince, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde MYK belgesi olmayan kişiler çalıştırılmamalıdır. Bu belgeye sahip olmayan kişilerin çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde, iş müfettişleri tarafından cezai işlem uygulanacaktır. Bununla birlikte sınavlardan başarılı olan adayların sınav ücretleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan geri ödeniyor, ayrıca MYK mesleki yeterlilik belgeli çalışan istihdam eden işverenlerimiz 54 aya kadar işveren sigorta primi teşvikinden yararlanabiliyor. Bu bakımdan TOBB MEYBEM başta olmak üzere MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları vasıtasıyla özellikle bu iş kollarından faaliyet gösteren firmaların çalışanlarına MYK mesleki yeterlilik belgesi alması önem arz ediyor."







- Mahir Eller Projesi ile 15 bin kişinin mesleki yetkinlik belgesi alması bekleniyor







“Mahir Eller” projesiyle yurt çapında mesleki yeterliliği ve birikimi olan, bunu kanıtlayarak daha iyi çalışma koşulları arayan kişilere ulaşılması hedefleniyor. “Mesleğini belgele, farkını koy ortaya” sloganıyla yürütülen Mahir Eller projesi ile 15 bin kişinin mesleki yetkinlik belgesi almaya hak kazanması, belgelendirilmiş 3 bin kişinin ise istihdam edilmesi planlanıyor. Proje kapsamında İstanbul başta olmak üzere 12 ilde gerçekleştirilen mesleki belgelendirme konusundaki farkındalık toplantıları serisi ve belgelendirmeye yönelik çalışmalarla da nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırmasına, iş kazalarının önüne geçilmesine ve tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor.



Mahir Eller Projesi kapsamında, 12 ilde 30 bin kişinin mesleki becerilerinin belirlenmesi amaçlanırken, 15 bin kişinin ise mesleki yeterliliğinin tescilleneceği öngörülüyor. İstanbul’da bugüne kadar yaklaşık 2 bin kişi mesleki becerilerinin tespit edilmesi amacıyla yürütülen profilleme çalışmasına katıldı.

