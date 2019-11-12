GAZZE - İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Gizli Servisi Şin Bet ile ortaklaşa düzenlediğimiz saldırıda Gazze’de İslami Cihad'ın komutanı Beha Ebu'l Ata’yı hedef aldık." ifadesi kullanıldı.

Saldırıya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından onay verildiği belirtilen açıklamada, "İslami Cihad'ın Gazze'deki faaliyetlerinin çoğunu fiiliyata geçiren Ebu'l Ata'nın saatli bir bomba gibi olduğu, İsrail vatandaşlarını ve askerlerini hedef alan operasyonlara doğrudan katıldığı" iddia edildi.

Açıklamada, "Ebu'l Ata'nın ayrıca geçen yıl Gazze'den başlatılan sabotaj eylemlerinin çoğundan, 25 Ağustos 2019'da Sderot festival alanı ile 1 Kasım 2019 tarihinde Sderot'a roket atılmasından" sorumlu olduğu savunuldu.

Kudüs Seriyyeleri suikastı doğruladı

Kudüs Seriyyeleri ise yaptığı yazılı açıklamayla, saldırıda Ebu'l Ata ve eşinin öldüğünü ifade etti ve tüm birliklerde teyakkuz haline geçildiğini kaydetti.



Açıklamada, saldırıya verilecek karşılığın sınırsız ve İsrail'in işlediği suç kadar büyük olacağı vurgulandı.

Kudüs Seriyyeleri ayrıca Ebu'l Ata suikastına cevaben Sderot, Aşdod, Kudüs ve El-Hadira kentlerine roket saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Konuyla ilgili İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise Gazze'nin doğusundaki saldırıda biri kadın 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Gazze’ye yakın bölgelerde roket sirenleri çaldı

Ebu'l Ata suikastının ardından İsrail’in Gazze Şeridi’ne yakın yerleşim bölgelerinde alarm verildi.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, başta Aşdod kenti olmak üzere Gazze’ye yakın birçok bölgede roket sirenlerinin çaldığı ifade edildi.



Gazze’den atıldığı belirtilen roketler nedeniyle can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



Gazze'de Hamas'ın idaresindeki hükümetten yapılan açıklamada ise İsrail'in saldırısı nedeniyle tüm hükümet binalarında olağanüstü hal ilan edildiği ve bir sonraki emre kadar okulların tatil olacağı duyuruldu.



Gazze'ye ticari mal girişinden sorumlu Raid Futuh ise İsrail'in Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nın kapatıldığını Filistin tarafına bildirdiğini açıkladı.

Accuri'nin Şam'daki evi de hedef alındı

Öte yandan, İsrail'in, İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro üyesi Ekrem el-Accuri'nin Suriye'nin başkenti Şam'daki evine sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda Accuri'nin oğlu hayatını kaybetti.

İslami Cihad tarafınan yapılan yazılı açıklamada, "Ekrem Accuri'nin Şam'daki evi hedef alındı. Saldırıda Accuri'nin oğullarından biri yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı ancak ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze’yi görüşecek

İsrail Güvenlik Kabinesinin Ebu'l Ata suikastı ve bölgedeki son gelişmeleri görüşmek üzere yerel saatle 09.00’da toplanacağı bildirildi.

Öte yandan İsrail radyosunda yer alan habere göre de üst düzey İsrailli yöneticilere basına konuşmamaları uyarısı yapıldı.

İsrail milletvekili: Netanyahu saldırının emrini kendisini kurtarmak için verdi

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Blokunun Yahudi asıllı milletvekili Ofer Kassif, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendisini kurtarmak için İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın öldürüldüğü saldırının emrini verdiğini belirtti.

Times of Israel gazetesindeki habere göre, Kassif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ebu'l Ata'nın öldüğü saldırının emrini veren Başbakan Netanyahu'ya yüklendi.

Mesajında Kasif, "Netanyahu kendisini kurtarmak için yapabileceği tek şey olan: öldür, yok et ve savaşı kışkırt yöntemine başvuruyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Times of Israel gazetesi muhabirlerinden Raoul Wootliff de Ebu'l Ata suikasti ve bölgede artan gerilime ilişkin Twitter hesabından yaptığı kısa değerlendirmede, "Tamam, Bibi (Netanyahu) Başbakan olarak kalabilir." cümlesini kullandı.

Başbakan Netanyahu, 17 Eylül'de yapılan erken genel seçimleri kaybetmiş ve partisi Likud ikinci olmuştu.

Seçimleri kaybetse de Likud'un yanı sıra Meclise giren 3 sağ partinin de desteğini alan Netanyahu, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından 25 Eylül'de koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirilmişti.

Netanyahu kendisine tanınan sürede hükümeti kurmayı başaramamış ve görevi Rivlin'e iade etmişti.

Muhabir: Yaser Albanna,Gülşen Topçu,Mustafa Deveci