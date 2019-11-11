İSTANBUL - İslam dünyasında bilimin gelişimine katkıda bulunmak, akademisyenler ve araştırmacılar arasındaki bilimsel ilişkileri geliştirmek amacıyla iki yılda bir verilen Mustafa Ödülleri'ne, bu yıl iyonosferik ve atmosferik fizik alanındaki çalışmaları nedeniyle Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan layık görüldü.

Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İran'daki Mustafa Bilim ve Teknoloji Vakfı tarafından bilimin gelişimine katkıda bulunmak, İslam dünyasındaki akademisyen ve araştırmacılar arasındaki bilimsel ilişkileri teşvik etmek amacıyla verilen ödüller sahiplerini buldu.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Hazreti Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) adını taşıyan "Mustafa Ödülü", iyonosferik ve atmosferik fizik alanında gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve bilime kattığı değer nedeniyle Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan'a takdim edildi.

Bu yıl ödül kategorileri, "Bilgi ve İletişim Bilimi ve Teknolojisi", "Yaşam ve Tıp Bilimi ve Teknolojisi", "Nano Bilim ve Nano Teknoloji" ve bu yıl yeni eklenen "Bilim İnsanları" olarak sıralandı.

200 üniversite ve 35 ülkeden yaklaşık 500 jüri üyesinin toplam 800 saat çalışarak yaptığı değerlendirme sonucu Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, iyonosferik ve atmosferik fizik alanında dünyaya yakın uzaydaki dalga-parçacık etkileşiminin anlaşılması ve şimşek ve yıldırımlarda oluşan elektrik akımları ile üst atmosfer arasındaki elektrodinamik etkileşimler konusunda yaptığı çalışmalara istinaden, Tahran'da düzenlenen törenle, ödülün sahibi oldu.





- "İslam dünyasının önemli bir ödülüne layık görülmek büyük gurur"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, Mustafa Ödülü"nün bilimin evrenselleşmesinde önemli bir rol oynadığını belirterek, bilimsel anlamda dünyanın yeni bir çağa adım attığı bir dönemde, İslam dünyasının bilime katkılarını destekleyen önemli bir ödüle layık görülmekten büyük gurur duyduğunu belirtti.

Stanford Üniversitesi'ndeyken büyük bir ekip ve doktora öğrencileriyle seneler boyunca üzerinde çalıştıkları ve hala devam eden araştırmalarının böyle bir ödülle taçlandırılmasından çok memnun olduğunu aktaran İnan, "Şu anda sizlere hem bir araştırmacı hem de son 10 senedir benim için çok önemli olan Koç Üniversitesi Rektörü olarak sesleniyorum. Koç Üniversitesi 26 senelik genç yaşına rağmen Türkiye’nin ve bulunduğu bölgenin en önde gelen araştırma üniversitesi konumuna geldi." ifadelerini kullandı.



İnan, dünyadaki en önemli gelişme ve buluşların araştırmaya önem veren üniversitelerin yenilikçi fikirlere kucak açan ortamlarında gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın bilimsel alanda en prestijli ve tanınmış kurumu olan Avrupa Araştırma Konseyi'nin (ERC) Türkiye'de destek verdiği 16 mega projeden 8'i Koç Üniversitesi öğretim üyelerince yürütülüyor. Koç Üniversitesi’nin geleceğini belirleyecek, hastane, araştırma merkezleri, laboratuvar gibi yatırımları Türkiye için son derece önemli. Tıp fakültemiz, Koç Üniversitesi Hastanesi, disiplinler arası araştırma merkezimiz KUTTAM, Semahat ve Dr. Nusret Arsel bilim ve teknoloji binamızdaki yeni laboratuvarlarımız ile tüm ana bilim dallarında olağanüstü çalışmalar yapıyoruz.

Bu ödülün benim için bir başka manalı yönü de, 600 doktora öğrencimizin önemli bir kısmı İranlı öğrencilerden oluşuyor. Üniversitemizin geleceğini önemli ölçüde belirleyecek, rotamızı çizdiğimiz yolda itici gücümüz olacak yatırımlar üniversitemizin yetiştirdiği dimağlarla bir araya geldiğinde 10 ila 20 sene içinde dünyayı sarsacak bir buluşun sahibi ya da amansız bir hastalığın çaresini bulan isimler büyük titizlikle seçilmiş öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz ve mezunlarımız arasında olabilir."