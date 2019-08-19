İskenderun'da Yörük Türkmenleri'nden Şölen Hatay'ın İskenderun ilçesinde Abacılı Yörük Türkmen Derneği (ABADER) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Türkmen Şöleni gerçekleşti.Bekbele Mahallesi Çamlık mevkisinde bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan progra