İskenderun'da vatandaşlara kavun dağıtıldı Hatay'ın İskenderun ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Temsilciği tarafından cuma namazı çıkışı vatandaşlara kavun dağıtıldı.İl Temsilcisi Sinan Köklü, AA muhabirine, paylaşma duygusunu arttırmak ve farkındalık oluşturmak için bu etkinli