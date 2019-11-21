İskenderun'da kolluk kuvvetlerine başarı belgesi HATAY - İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, ilçede huzurun sağlanması yönünde çaba gösteren kolluk kuvvet müdür ve komutanlarına başarı belgesi verdi.İskenderun Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Yönden asayiş, huzur ve güvenin temin ve tesis edilmes