İskenderun ve Arsuz'da 15 bin zeytin fidanı toprakla buluşacak HATAY - Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçesinde 15 bin zeytin fidanı dikilecek.Orman Genel Müdürlüğü İskenderun Orman İşletme