HATAY (AA) - İskenderun Kadın Platformu, kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarına ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Eğitim-Sen İskenderun Şubesinde platform adına basın açıklamasını okuyan avukat Arzu Hakan, bugüne kadar bir çok davanın takipçisi olduklarını söyledi.

En temel insan hakkının yaşam hakkı olduğunu ifade eden Hakan, uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek'in davasının da takipçisi olacaklarını belirtti.

Hatay'ın kadın cinayetlerinde ilk 10'da olduğunun altını çizen Hakan, bu tablonun önlenmesi için mücadele edeceklerini kaydetti.











