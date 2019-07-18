HATAY (AA) - İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı, belediye çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenledi.

Belediyenin brifing salonundaki toplantısında konuşan Tosyalı, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmaları anlattı.

Belediyenin 212 milyon 545 bin lira borcunun bulunduğunu ifade eden Tosyalı, öncelikli olarak bu borcu azaltma yönünde çalışmalarının olduğunu söyledi.

İtibarlı bir belediye ve temiz bir şehir yaratacaklarının altını çizen Tosyalı, kendi sorumlulukları olmadığı halde ilaçlama işini de yaptıklarını kaydetti.

Tosyalı, daha sonra gazeteciler tarafından kendisine sorulan soruları cevapladı.







