İşkence edilen köpeğe okul bahçesi yuva oldu

- Osmaniye'de sahiplerince iki kulağı kesilip işkence edilen köpek, hayvanseverler ve jandarma tarafından kurtarılarak tedavi ettirildi - "Şanslı" adı verilen köpek yavrusu, tedavinin ardından Dede Korkut İlk ve Ortaokulu yöneticilerince sahiplenilerek ok

İşkence edilen köpeğe okul bahçesi yuva oldu
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Isparta Düğün Salonları

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de sahiplerinin, kulaklarını keserek işkence ettiği köpek yavrusu, hayvanseverler ve jandarma tarafından kurtarılarak tedavi ettirildi.

Merkeze bağlı Çardak köyünde iki gencin, 8 aylık köpeğin kulaklarını kestiği anları sosyal medyada paylaşması üzerine, Osmaniye'deki bir hayvansever derneği durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, işkence gördüğü belirlenen köpek yavrusunu dernek üyelerine teslim etti.

Gözaltına alınan iki genç, haklarında idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Veteriner kliniğinde tedavi edilen ve "Şanslı" adı verilen köpeği, Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan Dede Korkut İlk ve Ortaokulu yöneticileri sahiplendi.

- "Bundan sonra okulumuzun bahçesinde yaşayacak"

Okulun müdür yardımcısı ve hayvansever derneği üyesi Tahsin Şentut, sosyal medyada işkence görüntülerinin yayılmasından sonra, Patilerin Annesi Derneği olarak duruma el attıklarını belirterek, "Jandarma, durumu haber vermemiz üzerine hemen olaya el koydu ve zavallı hayvanı sahiplerinin elinden aldı. Biz de hem Milli Eğitim Müdürümüzün talimatıyla hem de dernek olarak bu köpeği okulumuzca sahiplendik. Köpeğimizin veterinerde tedavisini yaptırdık. Bundan sonra okulumuzun bahçesinde yaşayacak." diye konuştu.

Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak adına böyle bir girişimde bulunduklarını ifade eden Şentut, "Köpeğin temizliğini, tedavisini, aşılarını yaptırdık. Artık sevgimizi vererek, onun insanlara güvenini tekrar sağlayacağız." dedi.

Okulun müdürü Mehmet Bereketoğlu da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un barınaktan aldığı bir köpekle başlayan projeye destek olmak amacıyla köpek yavrusunu sahiplendiklerini dile getirdi.

Köpeğin çok kötü olaylar yaşadığını aktaran Bereketoğlu, "Bundan sonraki hayatını daha güzel geçirmesi adına köpeğimizin adını 'Şanslı' koyduk. Okulumuzda diğer sokak hayvanları için de barınaklar hazırlayarak bakacağız. Böylece çocuklarımızın hayvan sevgisini yaşayarak, onlara dokunarak, besleyerek öğrenmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.


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